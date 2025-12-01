Los 10 autos más exitosos del mercado automotor argentino

Los 10 autos más exitosos del mercado argentino en 2025

1. Toyota Hilux - el liderazgo que no se mueve

image

Con 28.959 unidades acumuladas, volvió a liderar el mercado. La pick-up de Zárate sigue siendo sinónimo de confiabilidad y valor de reventa, con una demanda estable tanto en zonas urbanas como rurales.

2. Peugeot 208 - el hatch que mejor entendió al mercado

image

Producido en El Palomar, superó las 28.000 unidades apoyado en diseño moderno, buena disponibilidad y una gama amplia que cubre desde versiones básicas hasta las más equipadas.

3. Fiat Cronos - el sedán argentino que se mantiene firme

image

Con más de 29.000 unidades, sigue siendo el sedán más vendido del país. Su equilibrio entre consumo, precio y disponibilidad lo mantiene en los primeros lugares desde hace años.

4. Toyota Yaris — uno de los grandes ganadores del año

image

Superó las 29.500 unidades y se consolidó en ventas gracias a su calidad percibida, mantenimiento bajo y perfíl urbano. Es uno de los compactos más buscados del año.

5. Ford Ranger — la nueva generación que pisa fuerte

image

Con 23.969 unidades, la Ranger marca un cambio de era para la marca: nueva plataforma, más tecnología y una percepción de calidad que la acercó al liderazgo del segmento.

6. Volkswagen Amarok — un clásico que sigue vigente

image

La Amarok mantiene su lugar histórico con 22.959 unidades. La oferta del motor V6 sigue siendo un diferencial fuerte, junto con versiones turbodiésel que sostienen buen precio-producto.

7. Volkswagen Polo — el compacto que volvió a crecer

image

Con 20.506 unidades, recuperó protagonismo gracias al motor 170 TSI y a mejoras en equipamiento y seguridad. Fue uno de los compactos que más repuntó en la segunda mitad del año.

8. Toyota Corolla Cross — el SUV más sólido del mercado

image

Con 17.756 unidades, domina el segmento por relación precio–equipamiento, confiabilidad y versiones híbridas accesibles. Es un producto clave para Toyota en el país.

9. Chevrolet Tracker — la sorpresa que no afloja

image

Con 17.026 unidades, es uno de los SUV compactos que más creció. Buen consumo, turbo eficiente y equipamiento competitivo explican su desempeño sostenido.

10. Volkswagen Tera — la revelación del año

image

La Tera se metió en el top 3 de patentamientos en noviembre y ya es la pick-up compacta más fuerte del mercado. Con precios agresivos, diseño moderno y buena disponibilidad, se transformó rápidamente en uno de los modelos más influyentes de 2025. Su crecimiento fue tan rápido que desplazó a modelos históricos y se aseguró un lugar en este ranking.