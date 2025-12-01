Los 10 autos más exitosos del mercado automotor argentino
Con un 2025 muy competitivo, estos modelos se consolidaron por ventas, disponibilidad y preferencia sostenida del público.
El mercado automotor argentino está viviendo un fin de año movido, con subas de precios, ajustes en la oferta y una fuerte competencia entre modelos compactos, pickup y SUV.
En ese escenario, algunos modelos lograron mantenerse arriba por volumen, otros crecieron de forma explosiva en los últimos meses, y varios demostraron que la combinación de precio, equipamiento y disponibilidad sigue siendo clave para sostener ventas en Argentina.
El ranking para definir a los autos más exitoso del mercado combina tres variables: ventas acumuladas, rendimiento reciente y peso real en el mercado. Es decir, no sólo quién vendió más, sino quién logró mantenerse como referencia. El resultado es un ránking de 10 modelos que están marcando el pulso del mercado argentino en 2025 y que se consolidaron como los más influyentes del año.
Los 10 autos más exitosos del mercado argentino en 2025
1. Toyota Hilux - el liderazgo que no se mueve
Con 28.959 unidades acumuladas, volvió a liderar el mercado. La pick-up de Zárate sigue siendo sinónimo de confiabilidad y valor de reventa, con una demanda estable tanto en zonas urbanas como rurales.
2. Peugeot 208 - el hatch que mejor entendió al mercado
Producido en El Palomar, superó las 28.000 unidades apoyado en diseño moderno, buena disponibilidad y una gama amplia que cubre desde versiones básicas hasta las más equipadas.
3. Fiat Cronos - el sedán argentino que se mantiene firme
Con más de 29.000 unidades, sigue siendo el sedán más vendido del país. Su equilibrio entre consumo, precio y disponibilidad lo mantiene en los primeros lugares desde hace años.
4. Toyota Yaris — uno de los grandes ganadores del año
Superó las 29.500 unidades y se consolidó en ventas gracias a su calidad percibida, mantenimiento bajo y perfíl urbano. Es uno de los compactos más buscados del año.
5. Ford Ranger — la nueva generación que pisa fuerte
Con 23.969 unidades, la Ranger marca un cambio de era para la marca: nueva plataforma, más tecnología y una percepción de calidad que la acercó al liderazgo del segmento.
6. Volkswagen Amarok — un clásico que sigue vigente
La Amarok mantiene su lugar histórico con 22.959 unidades. La oferta del motor V6 sigue siendo un diferencial fuerte, junto con versiones turbodiésel que sostienen buen precio-producto.
7. Volkswagen Polo — el compacto que volvió a crecer
Con 20.506 unidades, recuperó protagonismo gracias al motor 170 TSI y a mejoras en equipamiento y seguridad. Fue uno de los compactos que más repuntó en la segunda mitad del año.
8. Toyota Corolla Cross — el SUV más sólido del mercado
Con 17.756 unidades, domina el segmento por relación precio–equipamiento, confiabilidad y versiones híbridas accesibles. Es un producto clave para Toyota en el país.
9. Chevrolet Tracker — la sorpresa que no afloja
Con 17.026 unidades, es uno de los SUV compactos que más creció. Buen consumo, turbo eficiente y equipamiento competitivo explican su desempeño sostenido.
10. Volkswagen Tera — la revelación del año
La Tera se metió en el top 3 de patentamientos en noviembre y ya es la pick-up compacta más fuerte del mercado. Con precios agresivos, diseño moderno y buena disponibilidad, se transformó rápidamente en uno de los modelos más influyentes de 2025. Su crecimiento fue tan rápido que desplazó a modelos históricos y se aseguró un lugar en este ranking.