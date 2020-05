Wanda le quiso cobrar a su fan para hacer un vivo juntos en Instagram

Mariano de la Canal se hizo conocido cuando fue a la tribuna del programa de Marcelo Tinelli para alentar a Wanda Nara.

El joven portaba una vincha con el nombre de Wanda y lloraba ante las injusticias del jurado que la evaluaba en el certamen "Bailando por un sueño".

Con el tiempo hizo carrera en el exterior como conductor y ahora también se mueve como influencer en las redes sociales.

Hace pocas horas visitó el programa de Ángel de Brito y allí contó que intentó contactarse con Wanda para un vivo en la red social y la respuesta fue disparatada.

Imposibilitado de trasladarse, por las restricciones vigentes en medio de la pandemia, De la Canal aseguró que quería lograr dicho acercamiento a través de un vivo de Instagram. Y, sin mayores rodeos, dio la supuesta cifra que le habrían pedido desde el entorno de la modelo y empresaria: "Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron US$1500 de tarifa ".

Incrédulo ante tamaña cifra en medio de las oscilaciones del dólar paralelo, De Brito se sorprendió: "¿US$1500 por un vivo te quiso cobrar? Qué ladrona! Cómo le gusta la guita!". En tono humorístico, el mediático ironizó con la negativa de Nara y concluyó: "Yo pensé que me lo iba a dar [por la transmisión en vivo], la hice muy famosa".