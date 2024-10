Una cantante mostró pruebas en donde Moritán la invita a salir

"Ya que el señor Moritán me nombró en una nota, él me envió ese audio a mí en febrero de 2018, muchísimo antes que conociera a Pampita", precisó la artista. Y remarcó: "Me escribió un par de veces invitándome a salir, en la que yo le he dicho que no, y eso fue todo".

"Nunca lo conocí ni salimos. Nunca borro las conversaciones de nadie, tengo las conversaciones y fechas. No tengo nada que ver con este tema ni quiero que me involucren", aclaró firme Andrea.

Y reconoció que ese audio que le había enviado Moritán en 2018 se lo pasó en su momento a una persona de su confianza que fue quien lo filtró.

Fue culpa mía. Yo en el 2018 compartí ese audio con una persona que conocía. Nunca pensé que tantos años después iban a sacarlo. La gente se ríe, pero a mí ya no me está causando tanta gracia porque no me gusta quedar en medio de algo que nada que ver", se sinceró la cantante.

Además, Andrea López subió una captura de pantalla en la que se ve que la nota de voz que le envió el ex de Pampita es del 7 de febrero de 2018, en una de las tantas veces que la invitó a salir y ella no aceptó.

"Para que se vea que ese audio es de esa fecha! Lo único que pasó fue que cené en la Mar que era su restorán con Mariano de la Canal. Pero nunca con el señor", aclaró firme.