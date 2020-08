Tinelli volvió a criticar al "Cantando 2020" y al jurado

Marcelo Tinelli demostró que sigue al "Cantando 2020", El Trece, desde su casa en cada una de sus emisiones. El conductor, productor del ciclo, participa como televidente dando su opinión desde las redes y, en una misma semana, criticó en dos oportunidades al ciclo.

La primera vez el conductor se sumó al jurado Pepito Cibrián que aseguró que no le gustaba que se cantara en otro idioma que no fuera el español.

"A mí, personalmente, no me gusta que canten en inglés. No pronuncian bien, (...) la gente no entiende inglés y entonces no saben lo que están escuchando; y es fundamental para cantar escuchar y entender", dijo Cibrián en su momento ante la devolución a los participantes.

Entonces, Marcelo acompañó el reclamo: "Coincido con Pepito Cibrián Campoy! Me gusta la música cantada en español! Te banco Pepito!".

Ahora el popular conductor se mostró disconforme con la decisión del jurado, conformado por Moria Casán, Cibrián, Nacha Guevara y Karina "La princesita", de eliminar a Melina Lezcano del certamen.

"¿Estan de acuerdo con la decisión del jurado?": preguntó Laurita Fernández desde su cuenta de Twitter y Marcelo respondió con un rotundo "No".

Luego de quedar fuera, el Tinelli le escribió un mensaje directo a la modelo y cantante de Agapornis: "Sos una divina Mel. Se te va a extrañar mucho. Quería que te quedaras".