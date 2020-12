Sebastián Yatra impactó con una foto al borde del desnudo

Esta no es la primera que el ex de Tini deleita a sus fans con provocativas imágenes que elevan la temperatura de su Instagram. En junio de este año, Sebastián ya demostraba no tener ninguna clase de pudor de mostrarse como Dios lo trajo al mundo. “Qué tengo que hacer pa que te vuelvas mi mujer. Alguien me hackeó el teléfono”, posteaba con ironía junto a otra imagen que dejaba muy poco a la imaginación.

Pero no fue la única noticia que involucró a Yatra en un fin de semana especial para su ex. Horas antes de que Stoessel lanzara su nuevo álbum, “Tini, Tini, Tini”, el colombiano apareció en sus redes y revolucionó al “fandom”. Sin que nadie lo viera venir, el músico le dio “me gusta” a la reciente publicación de su ex y los fans enloquecieron. Intencional o no -de hecho momentos después lo eliminó- lo cierto es que este gesto despertó la ilusión de algunos aunque también la ira de varios fans de Tini que llenaron de memes las redes en respuesta a la actitud de Yatra.

Desde su separación en mayo, las versiones de los motivos de la ruptura y los terceros en discordia no tardaron en aparecer. Yatra fue relacionado en el último tiempo con varias celebridades. Entre ellas Danna Paola, Lele Pons y hasta Kimberly Loaiza. Mientras que a Tini, las últimas versiones la vinculaban con el cantante Khea, con el que grabó su feat Ella Dice. “No fue un momento fácil y no lo ha sido. Obvio nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, nos vamos a tener un gran cariño, pero tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo”, se explayaba Yatra en una nota Univisión y reconocía: “Aunque tengamos carreras muy similares, nuestras metas de vida o a largo plazo a veces van por distintos caminos”.