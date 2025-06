“Es mala onda. No se lleva bien con la gente, es un acting lo que hace. No sé cómo está Javier porque desde que se peleó con ella, no hablamos. Fui su amiga, si él decidió no hablarme, lo respeto”, concluyó.

Por su parte, en los últimos dos días, en el discurso de su programa, González acusó: ”Karina Milei estaba en el evento y yo no tenía la menor idea porque no pregunté quién iba y quién no. De entrada me decían que me iba a encontrar con ella y me sumó a la incomodidad. No soy falsa y desde que corté la relación, no hablé más con nadie”.

“A partir del día en que anuncié el corte, durante muchísimo tiempo, hubo un desfile de personajes que hablaban en los programas, enviados desconozco por quién. Contaban intimidades. Una falta de respeto. Nunca recibí un llamado o disculpa”, cerró “Yuyito”.