Pagani, sancionado tras la violenta pelea al aire con Distasio

La palabra de Horacio Pagani tras la pelea con Nicolás Distasio

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Horacio Pagani se refirió a la tensa discusión con Nicolás Distasio en Pasión por el fútbol. “Me faltaron el respeto y no soy de los que pone la otra mejilla, si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó”, reflexionó.

Pagani también habló de la sanción que recibió. "Seguramente no voy a ir el domingo, una especie de suspensión. Me dijeron que no vaya el domingo. Uno se tiene que hacer cargo de las cuestiones”, aseguró.

El periodista comentó que no se habla con Distasio y remarcó que él incumple los pactos de la profesión: “Yo no hablo con él, hace mucho que no hablamos. Lo que me enoja es que se hacen arreglos, pactos que él no los cumple”.

El periodista explicó que le molestó que su colega dijera que era hincha de Boca. “Yo no soy de Boca y si yo digo que no soy de ningún cuadro, no soy de ningún cuadro. Que él me quiera enrostrar algo, me parece que es una falta de códigos. Que la gente piense, sospeche me parece bárbaro, pero los periodistas que dicen qué cuadro sos…”, sostuvo.

"Hace 56 años que laburo de periodista y en los tiempos que yo empecé, no se decía de qué cuadro eras. Porque, además, si decís de qué cuadro sos, parcializas tu opinión y todos los que son de otro cuadro no le dan bola a la opinión tuya. Si se sospecha, se sospecha. El que dice que se haga cargo, yo no me hago cargo porque no digo de qué cuadro soy”, añadió.

Por último, Pagani expresó que se arrepintió de haber lanzado insultos al aire. “Estoy arrepentido porque dije unas barbaridades muy fuertes en televisión y dije insultos y merece que me sancionen. Yo no comencé la agresión. Si a vos te dicen ridículo, yo por lo menos me enojo porque no soy ningún ridículo”, cerró.