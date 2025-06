Nació Arturo, el segundo hijo de Jimena Barón

Vale señalar que hace apenas dos días la actriz había compartido en sus redes sociales cómo había quedado la decoración del que será el cuarto del bebé, ambientado en tonos pasteles, con fotografías familiares, una silla mecedora y lámparas de la familia de Matías. ¡Bienvenido!

El insólito canje que pidió Jimena Barón a días del nacimiento de su hijo: "Con la salud no se jode"

Hace apenas una semana atrás, cuando Jimena Barón transitaba los últimos días de su embarazo fruto de su relación con Matías Palleiro, se supo cuál habría sido el insólito canje que habría pedido la cantante y cuál fue la tajante respuesta que habría recibido.

"La que habría pedido canje de todo en la Trinidad es la señora Jimena Barón", dijo Yanina Latorre tras revelar la data enigmática en el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv).

A lo que Lizardo Ponce, amigo de la madre de Momo, retrucó: “No es así porque ya lo tiene todo armado desde hace mucho tiempo”.

"El parto no se arma con tiempo", le explicó la conductora al panelista. Y él comentó: "Cuando me junté en el baby shower ella tenía organizada la forma que iba a recibir a su hijo".

“Todo el mundo sabe qué habitación, qué partera, pero no te reservan la habitación hasta que estés casi por tener, porque hay que ir pidiendo las camas según los momentos que están disponibles para las parturientas porque hay gente que se le adelanta y gente que se le atrasa, no es que seis meses antes ya sabes donde”, fundamentó Yanina Latorre.

Y detalló cuál habría sido el particular pedido de Jimena Barón a la clínica donde será el parto: "Parece que pidió canje de todo para no pagar diferencia y La Trinidad le dijo que no. Banco a La Trinidad, con la salud y el parto no se jode".