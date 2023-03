Músico argentino demandó por plagio a los Rolling Stones

Se trata de Sergio García Fernández, integrante de la banda española Angelslang, quien se presentó ante un tribunal de Nueva Orleans y demandó judicialmente a Mick Jagger y Keith Richards.

Según informó Teleshow, Mick Jagger y Keith Richards fueron demandados judicialmente por plagio por el mencionado músico argentino, cuyo nombre artístico es Sergio León.

El viernes pasado se presentó ante un tribunal de Nueva Orleans y sostuvo que los músicos “tomaron sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley” de sus temas So Sorry (2006) y Seed of God (2007).

Según la demanda presentada, Sergio León aseguró que acompañó junto a Angelslang a Chris Jagger, hermano del cantante Mick Jagger que se lanzó como solista, durante la serie de recitales que brindó en Madrid, España.

The Rolling Stones - Living In A Ghost Town| LYRICS IN DESCRIPTION

Afirma que le dieron un CD con sus temas y que todo quedó registrado a través de un mail que también fue incluido en el tribunal de Luisiana, Estados Unidos.

En dicho e-mail, Chris Jagger asegura que la banda española tiene contenido que “seguramente interesará a la banda más grande del mundo”, dejando entrever que se lo haría llegar a los Rolling Stones.

Sergio García Fernández, que vive hace muchos años en España, sostuvo que la canción Living in a ghost town -compuesta por Mick Jagger y Keith Richards y que los Rolling Stones estrenaron en el 2020, incluye “las melodías vocales, la progresión de acordes, los ritmos de la batería, la parte de armónica, las líneas de bajo, el tempo y otros detalles propios” de la canción de su autoría, So sorry.

Tras el lanzamiento de Living in a ghost town, los fanáticos de la banda española Angelslang fueron los primeros detectar la polémica por supuesto plagio y el compositor argentino decidió presentar la demanda correspondiente la semana pasada.

¿Cuál es el significado de la lengua de los Rolling Stones?

Cuando se habla de los Rolling Stones es inevitable no pensar en su famoso símbolo de la boca roja con la lengua fuera. En 2021 la llamativa imagen cumplió 50 años y es una de las más reconocidas en el mundo del rock y de la música en general.

El logo, que nació en abril de 1971, es atractivo, atrevido y ha sido utilizado en varios tipos de formato. Es decir, lo hemos visto en gorras, afiches, corbatas y hasta en ropa interior. Apareció por primera vez como sello en la portada del disco Sticky Fingers.

Por lo general, siempre se ha dicho que la imagen de la lengua y los labios está inspirada en la cara inconfundible de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero esto no es del todo cierto.

Según las palabras del diseñador gráfico que creó el logo, John Pasche, en 1970 recibió una llamada en la que solicitaban a un artista para trabajar en un póster para una próxima gira de los Rolling Stones.

Mick Jagger tras ver varios de los diseños de Pasche, le encargó que idease un logotipo para la nueva compañía Rolling Stones Records, la cual se preparaba para lanzar material de la banda.

“Cuando Mick me pidió crear un logo para Rolling Stones, me mostró un corte de periódico que mostraba a la diosa hindú Kali, con una lengua puntiaguda, colgando”, recordó el diseñador John Pasche.

En la mitología hindú, Kali simboliza la muerte y el tiempo, además de ser una poderosa figura femenina. Asimismo, es la diosa de la energía eterna, según información del portal web Brandemia.

El color rojo de toda la boca le da un toque sensual e irreverente al símbolo, algo querefleja la pasión y vitalidad que expresan las diferentes composiciones de los Stones.

Igualmente, durante una entrevista al Victoria & Albert Museum, de Londres, el diseñador comentó que “mucha gente me pregunta si se basó en los labios de Mick Jagger, y debo decir que inicialmente no. Pero podría haber sido algo que estaba inconsciente y que también encajaba en la idea básica del diseño. Fue una serie de cosas”.