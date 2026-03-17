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MasterChef Celebrity entra en su semana final: así será la definición

El reality entra en su etapa decisiva con cuatro semifinalistas y una definición en dos noches. Habrá eliminaciones, desafíos exigentes y un premio millonario en juego.

El tramo final de MasterChef Celebrity ya está en marcha y marcará el cierre de una temporada atravesada por la competencia, la exigencia y las historias personales de sus participantes. Con la salida más reciente, el certamen quedó reducido a cuatro semifinalistas, que buscarán meterse en la gran definición.

En esta última semana, la dinámica se volvió más intensa. Los aspirantes deberán superar pruebas técnicas de alta complejidad, pensadas para evaluar no solo su desempeño en la cocina, sino también su capacidad para adaptarse bajo presión.

Uno de los desafíos centrales consiste en la preparación de un plato sofisticado en tiempo limitado, lo que obliga a los concursantes a demostrar precisión, creatividad y dominio de técnicas culinarias. De allí saldrán los dos finalistas, mientras que los restantes quedarán eliminados en la antesala de la final.

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El jurado mantiene su rol determinante, con evaluaciones que contemplan cada detalle de los platos, desde la presentación hasta el sabor y la ejecución técnica. Solo quienes logren destacarse en ese filtro accederán al último escalón del programa.

La definición se desarrollará en dos noches consecutivas, lo que suma expectativa al desenlace. En la instancia final, los participantes deberán elaborar un menú completo de tres pasos —entrada, principal y postre— en un tiempo acotado, enfrentando la prueba más exigente de toda la competencia.

En ese cierre, además, habrá un condimento especial: el regreso de los exparticipantes, junto a familiares y allegados, que aportarán un clima cargado de emoción y acompañamiento en un momento clave. Con un premio millonario en juego y el reconocimiento máximo dentro del certamen, la final buscará definir al mejor de una edición que volvió a posicionarse entre los contenidos más vistos del prime time.

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