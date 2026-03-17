MasterChef Celebrity entra en su semana final: así será la definición

image

El jurado mantiene su rol determinante, con evaluaciones que contemplan cada detalle de los platos, desde la presentación hasta el sabor y la ejecución técnica. Solo quienes logren destacarse en ese filtro accederán al último escalón del programa.

La definición se desarrollará en dos noches consecutivas, lo que suma expectativa al desenlace. En la instancia final, los participantes deberán elaborar un menú completo de tres pasos —entrada, principal y postre— en un tiempo acotado, enfrentando la prueba más exigente de toda la competencia.

En ese cierre, además, habrá un condimento especial: el regreso de los exparticipantes, junto a familiares y allegados, que aportarán un clima cargado de emoción y acompañamiento en un momento clave. Con un premio millonario en juego y el reconocimiento máximo dentro del certamen, la final buscará definir al mejor de una edición que volvió a posicionarse entre los contenidos más vistos del prime time.