El tramo final de MasterChef Celebrity ya está en marcha y marcará el cierre de una temporada atravesada por la competencia, la exigencia y las historias personales de sus participantes. Con la salida más reciente, el certamen quedó reducido a cuatro semifinalistas, que buscarán meterse en la gran definición.
MasterChef Celebrity entra en su semana final: así será la definición
El reality entra en su etapa decisiva con cuatro semifinalistas y una definición en dos noches. Habrá eliminaciones, desafíos exigentes y un premio millonario en juego.