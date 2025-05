"Mamá, soltá", el duro reclamo de los hijos de Wanda Nara

La persona que destapó este escandalo, es una manicura que atendió a la diva blonda en su domicilio y cuenta que quedó disconforme con el trato que recibió por parte de la conductora: “Iba de canje, pero dijo que no recibió ni un vaso de agua mineral”.“No paraba de hablar de La China. Es una manipuladora y todo el tiempo decía que Mauro no iba a conocer a una mujer como ella, tan elegante como ella”.

Tras terminar con la acción, la chica en cuestión blanqueó que desde el minuto 1, Wanda Nara la habría hecho esperar en la puerta. “Pensé que me iba a dar propina, pero no”, agregó. La trabajadora sumó mas polémica y dijo que: “Me agradeció y me dijo que puedo utilizar su imagen en las redes”. En este sentido, Vázquez contó que la joven “está indignada” y confirmó que “no va a ir más a la casa” de la ahora ex de Mauro Icardi.