Los chats ocultos de Morena Rial: rituales, amarres y su padre en la mira

Se filtraron mensajes del pasado de Morena Rial con pedidos de brujerías y amarres. Los chats, difundidos en LAM, incluyen referencias a exparejas y a Jorge Rial, mientras ella sigue detenida.

Aunque permanece detenida desde hace meses, Morena Rial volvió a sacudir el mundo del espectáculo tras la filtración de mensajes íntimos del pasado. Los chats, revelados en el programa LAM (América TV), exponen pedidos de brujerías, amarres y trabajos espirituales que habría encargado a una tarotista, con destinatarios que van desde sus parejas hasta su propio padre, Jorge Rial.

Según la información aportada por Pilar Smith, Morena mantuvo contacto durante años —y hasta antes de quedar detenida— con una bruja identificada como Ailuz. La panelista explicó que se trataría de una segunda persona dedicada a prácticas místicas, distinta a otra mencionada tiempo atrás, y que algunos pedidos fueron aceptados mientras otros fueron rechazados por su “oscuridad”.

image

Entre los mensajes difundidos al aire se mencionan solicitudes para distintos fines, desde conseguir trabajo hasta rituales vinculados a relaciones sentimentales. Incluso se deslizó que uno de sus embarazos habría estado asociado a un ritual, según lo leído en el programa.

Los chats más sensibles involucran a Jorge Rial. En uno de los fragmentos, Morena habría pedido prender una vela “en nombre de mi papá” para lograr beneficios personales. En otro mensaje, leído por Ángel de Brito, se mencionó el envío del nombre completo y la fecha de nacimiento del conductor para realizar un “endulzamiento”.

image

Las exparejas también aparecen en las consultas. En audios y mensajes dirigidos a Ailuz, Morena expresó preocupación por vínculos sentimentales y preguntó por la efectividad de los trabajos solicitados. En otro intercambio, surgieron nombres como Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial, con referencias a prácticas más extremas.

La filtración se conoció mientras Morena continúa detenida en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, tras no prosperar los pedidos de prisión domiciliaria en la causa por robo en banda en una vivienda de Villa Adelina.

En paralelo, su abogado Martín Leiro habló sobre el presente de la joven y describió el impacto emocional del encierro y de las negativas judiciales. También reveló gestos familiares y aspectos de su rutina en el penal, como su adaptación a la alimentación, tareas administrativas y el vínculo con su familia, que —según indicó— se fortaleció durante la detención.

