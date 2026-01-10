Los chats ocultos de Morena Rial: rituales, amarres y su padre en la mira

Los chats más sensibles involucran a Jorge Rial. En uno de los fragmentos, Morena habría pedido prender una vela “en nombre de mi papá” para lograr beneficios personales. En otro mensaje, leído por Ángel de Brito, se mencionó el envío del nombre completo y la fecha de nacimiento del conductor para realizar un “endulzamiento”.

Las exparejas también aparecen en las consultas. En audios y mensajes dirigidos a Ailuz, Morena expresó preocupación por vínculos sentimentales y preguntó por la efectividad de los trabajos solicitados. En otro intercambio, surgieron nombres como Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial, con referencias a prácticas más extremas.

La filtración se conoció mientras Morena continúa detenida en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, tras no prosperar los pedidos de prisión domiciliaria en la causa por robo en banda en una vivienda de Villa Adelina.

En paralelo, su abogado Martín Leiro habló sobre el presente de la joven y describió el impacto emocional del encierro y de las negativas judiciales. También reveló gestos familiares y aspectos de su rutina en el penal, como su adaptación a la alimentación, tareas administrativas y el vínculo con su familia, que —según indicó— se fortaleció durante la detención.