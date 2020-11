Lío Pecoraro anunció que está curado

“Hola a todos espero que estén muy bien, tengo una muy feliz noticia para compartir con todos ustedes, que son los que me acompañan desde el primer día. Estoy en mi casa y muy feliz. Terminamos la primera etapa del tratamiento que se llama inducción“, arrancó contando el conductor de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD) a través de su cuenta de Instagram.

“La semana pasada se me hizo una punción de médula, y el resultado fue que ‘enfermedad mínima residual’ es negativa. No existe. Mi médula está sana, y a partir de ese momento empezó a generar glóbulos blancos, rojos y plaquetas totalmente sanos. Asi que cómo no estar feliz”, siguió.

Pecoraro volvió a tomarse unos segundos para agradecer el constante apoyo que recibe. “Quiero a cada uno de ustedes, a quienes oraron por mí, rezaron por mí, mandó un mensaje, escribió en mis redes sociales”. Y añadió: “Quiero agradecer a todo el personal completo del Hospital de Clínicas por haberme atendido de la manera que lo han hecho en esta primera etapa, y en las que vienen, que eso va a ser la consolidación que será a partir de la semana que viene”.

El periodista, de 45 años de edad, destacó nuevamente a todo el personal del hospital-escuela y remarcó la importancia de donar sangre y así reponer el banco de sangre para que todos los pacientes que la necesiten tengan a disposición.