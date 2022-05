La romántica declaración del Chino Darín a su novia

"¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Por ejemplo", le preguntaron el actor. Y ahí sorprendió bien romántico: "¿De España? Mi mujer".

Y sobre cómo lleva los tiempos de distancia geográfica entre ambos por trabajo, explicó: "No pasa nada, estoy con mis compañeros, ya tendré tiempo de verla y disfrutar y de la intimidad, que la verdad, lo prefiero".

Al ser consultado sobre cómo la definiría a Úrsula Corberó, Darín aclaró: "No la definiría, me parece que si la defino la limito. Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares. Estoy muy orgulloso de ella".

"No hace falta casarse...", le dijo la cronista. A lo que él argumentó: "El posesivo no me gusta. Me preguntaste a mí y lo que más me gusta es mi compañera, Úrsula, podemos llamarle de un montón de maneras".