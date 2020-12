La diseñadora Paz Cornú esta embarazada de mellizos

"¡Doblemente bendecida! ¡Contra todos los pronósticos seré mamá nuevamente! Cuando los médicos me decían que por la edad un embarazo natural era muy difícil, en el peor momento económico de mi empresa y tras superar COVID, me enteré la noticia menos esperada, ¡estaba embarazada de MELLIZOS! Siento que mi amor y respeto por la naturaleza y los animales, una práctica constante de yoga y una vida espiritual activa me ayudaron mucho a atravesar estos momentos tan desafiantes", anunció Cornú junto a una foto de ella y su marido empresario.