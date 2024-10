La despedida de Harry Styles a su compañero Liam Payne

Y destacó: "Liam vivía a pleno, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo".

Murió en Buenos Aires un exintegrante de One Direction

Por último hizo una mención a sus familiares y expresó: “Mi corazón se parte por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo”.

Ambos compartieron seis años de giras y conciertos desde el 2010, cuando la banda se formó en The X Factor, hasta el 2016 cuando decidieron poner una pausa a su carrera como grupo.

Louis Tomlinson, el primer One Direction en despedir a Liam Payne: "Perdí a un hermano"

Luis Tomlinson, ex miembro de One Direction, fue el primero de la banda en despedir a Liam Payne, quien murió ayer por la tarde tras caer del tercero piso del hotel Casa Sur en el barrio de Palermo.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable", comenzó escribiendo el músico.

Luego, recordó: "Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida".

"Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam", agregó.

A continuación, se dirigió directamente a su amigo y expresó: "Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando".

"Me siento más que afortunada de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida", mencionó.

Y reconoció: "Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo pero no fue así"." Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre", prometió.

"Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Descansa bien", finalizó.