Gia Dybala llegó a las redes sociales con una tierna foto con su madre

A pocos días de haberse convertido en mamá junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini decidió compartir con sus seguidores un momento muy especial. La cantante publicó en sus redes sociales la primera foto en la que aparece junto a su hija Gia, la beba que nació hace menos de una semana en Roma.

En la imagen, que rápidamente se llenó de likes y comentarios, se la puede ver a Oriana sentada en un sillón mientras sostiene a la pequeña en brazos. Con la cabeza apoyada sobre el hombro de la beba, la artista dejó ver un momento íntimo y cargado de ternura en sus primeros días como madre.

Si bien el nacimiento de Gia ya había sido anunciado con un posteo el mismo día en que llegó al mundo, hasta ahora Oriana no se había mostrado públicamente junto a su hija. La foto marcó así la primera aparición de la cantante con la beba en redes sociales.

La pequeña nació el lunes pasado en Roma. El dato curioso del parto lo había contado Catherine Fulop, la mamá de Oriana, quien reveló que el momento coincidió con un partido de Dybala. “Contracciones en el entretiempo”, escribió en sus redes sociales al contar cómo había comenzado el trabajo de parto.

Desde entonces, la pareja optó por mantener un perfil bajo y disfrutar en privado de sus primeros días como familia. Sin embargo, la publicación de Oriana generó una enorme repercusión entre sus seguidores, que celebraron la llegada de la beba con cientos de mensajes de cariño.

Entre las reacciones más emotivas estuvo justamente la de Catherine Fulop. La actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras muy especiales a su hija: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”.

La postal familiar, cargada de emoción, terminó de conquistar a los fans de la cantante, que no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y mensajes de amor para Oriana, Paulo y la pequeña Gia.

