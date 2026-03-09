Gia Dybala llegó a las redes sociales con una tierna foto con su madre

La pequeña nació el lunes pasado en Roma. El dato curioso del parto lo había contado Catherine Fulop, la mamá de Oriana, quien reveló que el momento coincidió con un partido de Dybala. “Contracciones en el entretiempo”, escribió en sus redes sociales al contar cómo había comenzado el trabajo de parto.

Desde entonces, la pareja optó por mantener un perfil bajo y disfrutar en privado de sus primeros días como familia. Sin embargo, la publicación de Oriana generó una enorme repercusión entre sus seguidores, que celebraron la llegada de la beba con cientos de mensajes de cariño.

Entre las reacciones más emotivas estuvo justamente la de Catherine Fulop. La actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras muy especiales a su hija: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”.

La postal familiar, cargada de emoción, terminó de conquistar a los fans de la cantante, que no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y mensajes de amor para Oriana, Paulo y la pequeña Gia.