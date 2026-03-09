A pocos días de haberse convertido en mamá junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini decidió compartir con sus seguidores un momento muy especial. La cantante publicó en sus redes sociales la primera foto en la que aparece junto a su hija Gia, la beba que nació hace menos de una semana en Roma.
Gia Dybala llegó a las redes sociales con una tierna foto con su madre
En la imagen, que rápidamente se llenó de likes y comentarios, se la puede ver a Oriana sentada en un sillón mientras sostiene a la pequeña en brazos. Con la cabeza apoyada sobre el hombro de la beba.