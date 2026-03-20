Final de MasterChef: Ian Lucas venció a "La Reini" Gonet
Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity 2026 tras imponerse en una final intensa ante Sofía “La Reini” Gonet, con un menú inspirado en su infancia.
La gran final de MasterChef Celebrity llegó este jueves 19 de marzo a su desenlace y coronó a Ian Lucas como el nuevo campeón del reality culinario de Telefe, luego de imponerse en una exigente definición frente a Sofía “La Reini” Gonet.
La última prueba, que se extendió durante 120 minutos, puso a ambos finalistas frente al desafío de presentar un menú completo de tres pasos. En ese contexto, la tensión fue protagonista en el estudio, con la presencia del jurado, la conductora y los participantes eliminados que acompañaron el cierre de la temporada.
Ian Lucas logró destacarse con una propuesta atravesada por la emoción y los recuerdos personales. Su menú estuvo inspirado en la mesa de su infancia, un concepto que terminó siendo clave para conquistar al jurado. Como entrada, presentó una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas. Luego, como plato principal, elaboró una milanesa de Tomahawk acompañada con fideos caseros.
El cierre llegó con un postre cargado de significado: un arroz con leche en homenaje a su abuela Lidia, que combinó técnica y sensibilidad, dos aspectos determinantes en la evaluación final.
Por su parte, Sofía Gonet también tuvo una destacada performance y presentó un menú sólido que fue valorado por los jueces. Entre sus preparaciones, se destacó un brûlée de higos con dulce de leche y base sableé, considerado como un cierre a la altura de la final.
El momento decisivo se vivió con máxima expectativa. Ambos finalistas esperaron el veredicto tomados de la mano, reflejando el nivel de compañerismo que marcó la competencia. Finalmente, el jurado anunció a Ian Lucas como el gran ganador de la temporada 2026.
Además del trofeo que lo consagra campeón, el influencer se llevó un premio de 50 millones de pesos. A esto se sumó un importante reconocimiento adicional que incluye un completo equipamiento para el hogar, con electrodomésticos, mobiliario y artículos de cocina.
De esta manera, MasterChef Celebrity cerró una nueva edición con altos niveles de audiencia y una final que combinó técnica, emoción e historias personales, elementos que consolidan al ciclo como uno de los más elegidos de la televisión argentina.