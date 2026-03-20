Final de MasterChef: Ian Lucas venció a "La Reini" Gonet

El cierre llegó con un postre cargado de significado: un arroz con leche en homenaje a su abuela Lidia, que combinó técnica y sensibilidad, dos aspectos determinantes en la evaluación final.

Por su parte, Sofía Gonet también tuvo una destacada performance y presentó un menú sólido que fue valorado por los jueces. Entre sus preparaciones, se destacó un brûlée de higos con dulce de leche y base sableé, considerado como un cierre a la altura de la final.

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El momento decisivo se vivió con máxima expectativa. Ambos finalistas esperaron el veredicto tomados de la mano, reflejando el nivel de compañerismo que marcó la competencia. Finalmente, el jurado anunció a Ian Lucas como el gran ganador de la temporada 2026.

Además del trofeo que lo consagra campeón, el influencer se llevó un premio de 50 millones de pesos. A esto se sumó un importante reconocimiento adicional que incluye un completo equipamiento para el hogar, con electrodomésticos, mobiliario y artículos de cocina.

De esta manera, MasterChef Celebrity cerró una nueva edición con altos niveles de audiencia y una final que combinó técnica, emoción e historias personales, elementos que consolidan al ciclo como uno de los más elegidos de la televisión argentina.