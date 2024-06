Elina y Eduardo Costantini esperan su primer hijo

Días atrás, Elina había mostrado reticente a confirmar las versiones que estuvieron circulando el último tiempo, esperando el momento oportuno para contarlo, con la confirmación absoluta de que eso que tanto deseaba está camino a concretarse. Pampita Ardohain, Laurencio Adot, Barby Franco, Evelyn Scheidl y Fabián Zita fueron algunas de las celebridades que se sumaron a la novedad dejando su saludo en forma de corazones y buenos deseos, y con emojis vinculados a la dulce espera.

Elina estuvo a punto de contar su embarazo en una reciente entrevista para Caras TV: “No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, dijo en diálogo con Héctor Maugeri, que la quería felicitaba a pesar de sus negativas a reconocerlo, esperando la confirmación oficial.