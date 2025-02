Conocé a los ganadores de los premios Grammy 2025

Las categorías estuvieron presentados por figuras como Anthony Kiedis y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Cardi B, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo, Queen Latifah, SZA, Taylor Swift, Victoria Monét y Will Smith.

Por la gran cantidad de presentaciones y reconocimientos que hubo a lo largo de la noche, sólo se entregaron premios a nueve categorías durante la ceremonia, entre ellas Álbum del año, Canción del año y Mejor Artista nuevo. El resto de los ganadores fueron anunciados previamente en redes sociales la Academia de la Grabación.

Premios Grammy 2025: todos los shows musicales de la noche

La primera artista en subir al escenario esta noche fue Billie Eilish y junto a su hermano Finneas interpretó “Birds of a Feather”, nominada a Canción del Año y la más escuchada en Spotify en 2024.

Más adelante se presentó Sabrina Carpenter, una de las grandes ganadoras de la noche, para cantar dos canciones que sin dudas marcaron el 2024: “Espresso” y "Please, Please, Please".

Luego fue el turno de Chappell Roan, ganadora del premio a mejor Artista Nuevo. Antes de que empezara a cantar, se proyectó un video que mostró sus inicios en la industria musical.

Fue presentada por Olivia Rodrigo y subió al escenario con un look western mientras montaba un caballo de juguete gigante para interpretar “Pink Pony Club”.

Más tarde llegó la presentación de Benson Boone, quien se lució interpretando su hit “Beautiful Things”. Desde su lugar, empezó a cantar con un smoking negro y luego Heidi Klum y Nikki Glaser se lo sacaron, mostrando que debajo llevaba un look azul.

Una vez finalizada esta performance, llegó Doechii, venía de ganar el Grammy a mejor Álbum de Rap. Subió al escenario para hacer un remix de sus temas más emblemáticos y al igual que Benson Boon, fue desvestida por sus bailarines.

La gran sorpresa de la noche sin dudas fue la aparición de The Weekend, una de las figuras más reconocidas de la industria musical. El cantante se había quejado de los Grammys en el pasado pero ahora dejó atrás los malos entendidos para presentarse en esta ceremonia por primera vez desde 2017.

Harvey Mason Jr. CEO de La Academia de la Grabación, se refirió al conflicto y dejó en claro: “Que mejor forma de seguir uniéndonos que con este artista, mis amigos acompáñenme a darle la bienvenida a The Weeknd”.

Sobre el final de la noche, Shakira también se subió al escenario para cantar luego de haber recibido el premio al mejor Álbum de Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran.

Homenaje a las víctimas de los incendios en Los Ángeles

Los fondos recaudados en la gala de esta noche estarán destinados a contribuir las labores de socorro tras los incendios de Los Ángeles. Los televidentes podrán donar dinero a través de la página oficial de los Grammy para colaborar a la reconstrucción de la ciudad. Al comienzo del evento, hubo un homenaje a todos los que trabajaron para contener la catástrofe.

“Este año que mejor manera de comenzar los Grammy que acompañado de artistas que representan esta unión. Donen tanto como puedan donar. Hagan algo, aporten, pueden contribuir de cualquier manera” dijo Trevor Noah.

Entrada la ceremonia, Lady Gaga y Bruno Mars interpretaron el tema “California Dreamin’” de The Mamas & the Papas para homenajear a las víctimas por los incendios que azotaron al sur de California desde principios de enero.

Todos los nominados y ganadores de los Premios Grammy 2025

Álbum del Año

New Blue Sun de André 3000

Cowboy Carter de Beyoncé

Short N’ Sweet de Sabrina Carpenter

Brat de Charli XCX

Djess Vol. 4 de Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan

The Tortured Poets Department de Taylor Swift

Grabación del Año

“Now and Then” de The Beatles

“Texas Hold ‘Em” de Beyoncé

“Espresso” de Sabrina Carpenter

“360” de Charli XCX

“Birds of a Feather” de Billie Eilish

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

“Good Luck, Babe!” de Chappell Roan

“Fortnight” de Taylor Swift con Post Malone

Canción del Año

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey

“Birds of a Feather” de Billie Eilish

“Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars

“Fortnight” de Taylor Swift con Post Malone

“Good Luck, Babe!” de Chappell Roan

“Not Like Us” de Kendrick Lamar

“Please Please Please” de Sabrina Carpenter

“Texas Hold ‘Em” de Beyoncé

Mejor Interpretación Pop Solista

“Bodyguard” de Beyoncé

“Espresso” de Sabrina Carpenter (Ganadora)

“Apple” de Charli XCX

“Birds of Feather” de Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” de Chappell Roan

Mejor Interpretación Vocal Pop

Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter (Ganadora)

Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish

Eternal Sunshine de Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan

The Tortured Poets Department de Taylor Swift

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Us.” de Gracie Abrams con Taylor Swift

“Levi’s Jeans” de Beyonce con Post Malone

“Guess” de Charli XCX con Billie Eilish

“The Boy Is Mine” de Ariana Grande, Brandy y Monica

“Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars (Ganadores)

Mejor Nuevo Artista

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan (Ganadora)

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor Álbum Country

Cowboy Carter de Beyoncé (Ganador)

F-1 Trillion de Post Malone

Deeper Well de Kacey Musgraves

Higher de Chris Stapleton

Whirlwind de Lainey Wilson

Mejor Interpretación Country Solista

“16 Carriages” de Beyoncé

“It Takes a Woman” de Chris Stapleton (Ganador)

“I Am Not Okay” de Jelly Roll

“The Architect” de Kacey Musgraves

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey

Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo

“II Most Wanted” de Beyoncé & Miley Cyrus (Ganadoras)

“Break Mine” de Brothers Osborne

“Bigger Houses” de Dan + Shay

“Cowboys Cry Too” de Kelsea Ballerini & Noah Kahan

“I Had Some Help” de Post Malone con Morgan Wallen

Mejor Canción Country

“Texas Hold ’Em” de Beyoncé

“I Am Not Okay” de Jelly Roll

“The Architect” de Kacey Musgraves (Ganador)

“I Had Some Help” de Post Malone con Morgan Wallen

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey

Mejor Interpretación R&B

“Guidance” de Jhené Aiko

“Residuals” de Chris Brown

“Here We Go (Uh Oh)” de Coco Jones

“Made for Me (Live on BET)” de Muni Long (Ganadora)

“Saturn” de SZA

Mejor Canción R&B

“Here We Go (Uh Oh)” de Coco Jones

“After Hours” de Kehlani

“Ruined Me” de Muni Long

“Saturn” de SZA (Ganadora)

“Burning” de Tems

Mejor Álbum R&B

11:11 (Deluxe) de Chris Brown (Ganador)

Vantablack de Lalah Hathaway

Revenge de Muni Long

Algorithm de Lucky Daye

Coming Home de Usher

Mejor Interpretación R&B Tradicional

“Can I Have This Groove” de Kenyon Dixon

“No Lie” de Lalah Hathaway con Michael McDonald

“That’s You” de Lucky Daye (Ganador)

“Wet” de Marsha Ambrosius

“Make Me Forget” de Muni Long

Mejor Álbum R&B Progresivo

“So Glad to Know You” de Avery*Sunshine (Ganador)

“Bando Stone and the New World” de Childish Gambino

“En Route” de Durand Bernarr

“Crash” de Kehlani

“Why Lawd?” de NxWorries

Mejor Interpretación Rap

“Enough (Miami)” de Cardi B

“When the Sun Shines Again” de Common & Pete Rock con Posdnuos

“Nissan Altima” de Doechii

“Houdini” de Eminem

“Like That” de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” de Glorilla

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

Mejor Interpretación Rap Melódica

“Spaghettii” de Beyoncé, Linda Martell & Shaboozey

“We Still Don’t Trust You” de Future, Metro Boomin & The Weeknd

“Kehlani (Remix)” de Jordan Adetunji con Kehlani

“Big Mama” de Latto (Ganador)

“3:AM” de Rapsody con Erykah Badu

Mejor Canción Rap

“Like That” de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” de Glorilla

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

“Asteroids” de Rapsody & Hit-Boy

“Carnival” de ¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid con Playboi Carti

Mejor Álbum Rap

The Auditorium Vol. 1 de Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal de Doechii (Ganador)

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) de Eminem

We Don’t Trust You de Future & Metro Boomin

Might Delete Later de J. Cole

Mejor Álbum Rock

Happiness Bastards de The Black Crowes

Romance de Fontaines D.C.

Saviors de Green Day

TANGK de IDLES

Dark Matter de Pearl Jam

Hackney Diamonds de The Rolling Stones (Ganador)

No Name de Jack White

Mejor Canción Rock

“Beautiful People (Stay High)” de The Black Keys

“Dilemma” de Green Day

“Gift Horse” de Idles

“Dark Matter” de Pearl Jam

“Broken Man” de St. Vincent (Ganadora)

Mejor Interpretación Rock

“Now and Then” de The Beatles (Ganador)

“Beautiful People (Stay High)” de The Black Keys

“The American Dream Is Killing Me” de Green Day

“Gift Horse” de Idles

“Dark Matter” de Pearl Jam

“Broken Man” de St. Vincent

Mejor Interpretación Metal

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” de Gojira, Marina Viotti & Victor le Masne (Ganadores)

“Crown of Horns” de Judas Priest

“Suffocate” de Knocked Loose con Poppy

“Screaming Suicide” de Metallica

“Cellar Door” de Spiritbox

Mejor Grabación Dance Pop

“Make You Mine” de Madison Beer

“Von Dutch” de Charli xcx (Ganadora)

“L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” de Billie Eilish

“Yes, and?” de Ariana Grande

“Got Me Started” de Troye Sivan

Mejor Grabación Dance/Electrónica

“She’s Gone, Dance On” de Disclosure

“Loved” de Four Tet

“Leavemealone” de Fred Again & Baby Keem

“Neverender” de Justice & Tame Impala (Ganador)

“Witchy” de Kaytranada con Childish Gambino

Mejor Grabación Dance Pop

“Yes, and?” de Ariana Grande

“L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]” de Billie Eilish

“Von Dutch” de Charli XCX (Ganadora)

“Make You Mine” de Madison Beer

“Got Me Started” de Troye Sivan

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica

Brat de Charli XCX (Ganador)

Three de Four Tet

Hyperdrama de Justice

Timeless de Kaytranada

Telos de Zedd

Mejor Grabación Remezclada

“Von Dutch A. G. Cook Remix con Addison Rae” de Charli XCX

“Alter Ego (Remix de Kaytranada)” por Doechii & Kaytranada con JT

“Jah Sees Them (Remix Amapiano)” por Julian Marley & Antaeus

“Espresso (Remix de Trabajo Tardío de Mark Ronson x FNZ)” por Sabrina Carpenter (Ganadora)

“A Bar Song (Tipsy) (Remix)” por Shaboozey & David Guetta

Mejor Actuación de Música Alternativa

“Neon Pill” por Cage the Elephant

“Song of the Lake” por Nick Cave & The Bad Seeds

“Starburster” por Fontaines D.C.

“Bye Bye” por Kim Gordon

“Flea” por St. Vincent (Gandora)

Mejor Álbum de Música Alternativa

What Now por Brittany Howard

Charm por Clairo

The Collective por Kim Gordon

Wild God por Nick Cave & the Bad Seeds

All Born Screaming por St. Vincent (Gandor)

Mejor Álbum de Pop Latino

Funk Generation por Anitta

El Viaje por Luis Fonsi

GARCÍA por Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran por Shakira (Ganador)

ORQUÍDEAS por Kali Uchis

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales

American Fiction

Challengers

The Color Purple

Dune: Part Two (Ganadora)

Shgun

Mejor Álbum de Poesía Hablada

“Good M.U.S.I.C. Universe Sonic Sinema Episode 1: In the Beginning Was the Word” por Malik Yusef

“Concrete & Whiskey Act II Part 1: A Bourbon 30 Series” por Omari Hardwick

“Civil Writes: The South Got Something to Say” por Queen Sheba

“The Seven Number Ones” por Skillz

“The Heart, the Mind, the Soul” por Tank and the Bangas (Ganador)

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Impossible Dream por Aaron Lazar

À Fleur de Peau por Cyrille Aimée

Christmas Wish por Gregory Porter

Good Together por Lake Street Dive

Visions por Norah Jones (Ganadora)

Mejor Álbum de Teatro Musical

Hell’s Kitchen (Ganador)

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz

Productor del Año, No Clásico

Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro (Ganador)

Compositor del Año, No Clásico