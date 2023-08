Charly García recibió el alta médica y agradeció en sus redes

“La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado", explicó en aquel momento la periodista Angie Balbiani en Vivo el Sábado (A24).

Hoy, para tranquilidad de todos los fanáticos, Charly se hizo presente en las redes sociales y compartió dos fotos donde se lo ve sonriente y en la comodidad de su casa.

"Ya en casa. Gracias a todos por preocuparse", expresó y finalizó con las siglas SNM, de su clásica frase: "Say No More".