¿Otra cara? Los seguidores se sorprendieron con las nuevas fotos de Wanda Nara

Wanda Nara y sus hijos volvieron a la rutina con el comienzo de las clases en París, Francia. La rubia empresaria y mediática mostró a sus seguidores este reinicio pero lo que más llamó la atención fue su apariencia. Así, muchos preguntaron "qué se hizo en la cara".

Según las fotos que Wanda Nara publicó en Instagram en los últimos días no pareciera tener nuevos retoques aunque esta foto puntual llamó mucho la atención de sus seguidores por el efecto que se ve en su cara. Si bien parece tener "rostro nuevo", el mismo podría ser resultado de algún filtro, la iluminación o su maquillaje tempranero.

La nariz de Wanda Nara se ve particularmente diferente y algunos de sus fans hicieron hincapié en ello. Además, la forma cuadrada de la cara no es la que ella suele mostrar en el resto de las fotos que publica en Instagram.

Vuelta al cole

Wanda Nara mostró cómo fue el primer día de clases de sus hijos en Francia.

"Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro. La frase de Benedicto de esta mañana “yo estoy nervioso pensando en Francesca. Ella habla mucho italiano y no sé si la van a entender, eso me tiene preocupado". La más pequeña Isi entró y se sentó en su escritorio. Su adaptación fue saludarnos y decirme vayan con Franchi por que quizás llora. El mayor Valu abrazó a sus hermanos y esperó a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros. El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa", escribió en el posteo junto a la foto de sus cinco hijos.