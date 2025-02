Emily Ceco, del reality Love is Blind, denunció a Santiago Martínez

“Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda a ella y con mirada amenazante me puso el celular cerca para controlar lo que yo decía. Cuando yo dije ‘Ma, capaz que voy para casa ahora’ me cortó la llamada. Y me dijo ‘Vos no te vas a ningún lado’. Le pedí por favor que no hiciera esto peor, que yo no quería estar ahí porque me estaba tratando muy mal”, siguió.

Y agregó: “Y le dije, por favor, correte de la puerta porque estaba trabando la puerta de la habitación. Y me dice, ‘Vos te vas, pero te llevás todas tus cosas’. Entonces le dije ‘Bueno, me voy, está el auto abajo’. Agarré un bolsito y empecé a guardar las cosas en un bolso. Y ahí fue donde me pegó una trompada en la cabeza, de espalda”.

“Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar. Y me pegó dos trompadas más, entonces me paré y me quise ir de la habitación y se puso a trabarme contra la puerta. Y ahí me empujó contra la cama. Después me empezó a ahorcar con mis brazos. Tengo un machucón por cómo me agarró”, sostuvo Emily entre lágrimas.