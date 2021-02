El dólar oficial cotizó a $ 93,57 y el blue se mantuvo a $151

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un incremento de 3,5%, a $ 152,34, en tanto que el dólar MEP suma levemente un 0,1%, en $ 149,75 por unidad, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negocia sin modificaciones, en $151 por unidad.

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense ganó 11 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $88,17.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 121,64 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 154,39.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que fue una rueda -en del sector mayorista- con buen volumen de negocios, en la que un flujo de ingresos que “permitió un nuevo saldo a favor” por la intervención oficial.

En este contexto, fuentes del mercado estimaron que las compras del Central fueron por un monto de US$ 100 millones, aproximadamente.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 325 millones, en futuros MAE se transaron US$ 5 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 240 millones.