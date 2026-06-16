Diez allanamientos y cinco detenidos por una serie de robos a locales

Según la investigación, los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y las rejas del comercio para llevarse 10 baterías de distintas marcas y amperajes.

A partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, cruces de información y monitoreo de redes sociales, los investigadores de la Dirección D-5 lograron vincular a los sospechosos con otro robo ocurrido el 6 de mayo en el comercio San Francisco Hogar.

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En ese hecho, los delincuentes sustrajeron un Smart TV de 65 pulgadas, tres parlantes inalámbricos y un equipo de aire acondicionado de 5.400 frigorías, elementos que también quedaron incorporados a la pesquisa.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 10 allanamientos simultáneos en distintos sectores de Rawson y Pocito.

Uno de los procedimientos se realizó en el Barrio Río Blanco, donde los efectivos secuestraron una Volkswagen Amarok gris que habría sido utilizada durante los robos. En el vehículo encontraron instalada una de las baterías denunciadas como sustraídas. Allí también fueron detenidos dos sospechosos de apellidos Ozuna y Rosales.

Los operativos continuaron en Villa Lerga, calle Alfonso XIII y el Barrio La Estación. En esos domicilios fueron arrestados otros tres hombres de apellidos Guardia, González y Carrizo, quienes quedaron comprometidos por registros fílmicos incorporados a la investigación.

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En una vivienda ubicada sobre calle Vidart, en Pocito, los policías hallaron otra de las baterías robadas, diversos electrodomésticos y armas de fuego. Entre los elementos secuestrados había un revólver calibre 22, una réplica de pistola 9 milímetros y un arma de fabricación casera tipo tumbera.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, los cinco detenidos fueron trasladados a diferentes dependencias policiales del Gran San Juan, donde permanecerán alojados mientras avanza la causa y se concreta la audiencia de formalización.