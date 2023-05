Compromisos y propuestas de Baistrocchi para seguir en la gestión

Basitrocchi recordó su propuesta de “Hacer Mejor” en 2019, por el cual “activamos la ciudad en materia de plazas, iluminación, pavimentos, más y mejores servicios. Sumamos el deporte y la salud”. Además, continuaron aumentando las exigencias de acuerdo a las necesidades, “había mucho por hacer, por eso sumamos a los Clubes Barriales, las Uniones Vecinales, y las Asociaciones Civiles como aliados de nuestra gestión. El día se hacía corto y no alcanzaba para cumplir con todos los requerimientos de servicios por eso agregamos otro turno y comenzamos a trabajar incluso en la noche, los sábados y los domingos. Capital no Para, fue la premisa de un Municipio que trabajaba todo el día todos los días”. Finalmente, agregó “ahora asumo el compromiso de no parar, de seguir trabajando con Más Gestión”.

*1 - Capital transitable, Más pavimento*

Capital ya cuenta con 24 km pavimentados en la actual gestión y, para la próxima, la propuesta es intervenir con repavimentación, demarcación y cartelería en:

- Av. Rawson de Estrada a 25 de Mayo

- Mendoza de Juan Jufré a 25 de Mayo

- Entorno Feria y Mercado de Abasto Municipal

- Gral. Acha de Libertador hasta San Lorenzo

- Gral. Acha de lateral sur de Circunvalación a Córdoba

- Mendoza desde 9 de Julio a Lateral sur de Circunvalación

- Urquiza de Córdoba a 9 de Julio

- 9 de Julio de Las Heras a Urquiza

- 9 de Julio de Lateral oeste Circunvalación a Hermógenes Ruiz

*2 - Ciudad LED, más iluminación peatonal*

Finalizaremos la gestión con 100% de Capital cubierta con luz LED. “Planificamos con mi equipo un salto de calidad en materia de alumbrado público inteligente. Además, instalaremos iluminación LED peatonal para jerarquizar zonas comerciales de los distritos; como así también en plazas cabeceras, avenidas principales y espacios comunes de barrios y consorcios. Ya lo hicimos en los bulevares del Barrio FUVA, en la zona comercial de Concepción y en la Avenida Central, desde Avenida Rioja hasta Alem.

*3 - Capital urbanizada, más veredas, cordones y rampas*

“Quedó demostrado en cinco puntos de la zona periférica que con inversión en infraestructura urbana mejora la calidad de vida de los vecinos. Tal es el caso de Villa El Parque (ex Rioja Chica), Villa El Pino, Fausto Carrasco, Carolina y Villa Safe /Barrio Santa Elena. Se complementó la recuperación con demarcación y cartelería, y con contenerización y alumbrado LED para potenciar la transpirabilidad peatonal segura de los vecinos. Con Más Gestión, avanzaremos para que la urbanización llegue a Villa Del Carril, Villa Belgrano, Villa Juan Jufré, Lote Hogar 40, la tercera etapa de la Rioja Chica y Villa Vargas”.

*4 - Capital Verde, más plazas y playones deportivos*

“En 38 meses de gestión hemos realizado 38 intervenciones a espacios verdes desde remodelaciones a grandes transformaciones de baldío a plaza. Intervendremos en nuestra segunda gestión 48 espacios verdes: la Plaza de Desamparados, Plaza Aberastain, Plaza Gertrudis Funes, Plaza Consorcio UVT, Plaza Di Stéfano, Plaza Martín Fierro, entre otros. También nos proponemos la construcción de playones del estilo de los que realizamos en los barrios Las Lilas, Las Rosas y Solares. Los nuevos polideportivos estarán en Plaza Pedro Castro, UVT, y otros”.

*5 - Capital segura, más orden y prevención*

“Hoy nuestra fuerza de monitores urbanos cuenta con 850 mujeres y hombres que tienen la tarea de hacer la vida más ordenada en la Ciudad. Potenciaremos a nuestros Monitores Urbanos y a nuestra Policía Comunal que trabajará de forma mancomunada con la Secretaría de Seguridad de la Provincia a través de la App CISEM 911 y del nuevo Centro de Atención al Vecino que también recibirá pedidos y reclamos en la materia, interactuando de esta forma con la policía provincial”.

*6 - Zonificación de Capital, más ordenamiento territorial*

Capital es la ciudad más densamente poblada de San Juan 113 mil capitalinos vivimos en 30 km cuadrados. “Trabajaremos para consensuar una Ciudad con espacio para todos y para todas las actividades, cuidando las zonas residenciales priorizando el estilo de vida de cada barrio”.

*7 - Separación de residuos en origen, más sustentabilidad*

La Municipalidad se ocupa a diario y de forma integral de recolectar y disponer en forma final los 180 mil kilos de basura producidos en el Departamento. “Finalizaremos nuestra gestión con el 100% de la ciudad contenerizada y a partir de esto proponemos dar un gran paso: la clasificación del residuo en origen. Ya venimos realizando experiencias piloto en diferentes puntos de la ciudad con los Ecopuntos. Se trata de contenedores azules especialmente destinados al acopio de residuos reciclables como cartón, vidrio, plástico, metal y textil”.

*8 - Servicios municipales, más calidad*

“Al iniciar nuestra gestión diagnosticamos una importante disparidad en la calidad y cantidad de prestaciones de servicios en la Ciudad. Había sectores con servicios muy por debajo de las expectativas del vecino, incluso la mayoría de los barrios no tenían luz LED, ni contenerización, ni recolección programada de residuos. Cubierto eso en los 4 distritos y gracias al orden que hicimos en las finanzas municipales, podremos aumentar la inversión en servicios y fortalecer nuestras brigadas con equipamiento, movilidades y capacitación, con el objetivo de mejorar las prestaciones”.

*9 - Bosque urbano, más árboles*

“Tenemos relevado y diagnosticado nuestro bosque urbano que contiene más de 49 mil ejemplares de diversas especies. Aplicamos tecnología y métodos innovadores como la endoterapia vegetal que combate pestes desde el interior de los árboles, procedimiento con el cual hemos podido recuperar árboles afectados como en la Plaza Laprida, 25 de Mayo y Almirante Brown. Continuamos buscando alternativas novedosas que nos permitan mejorar el sistema de riego, en plena sequía. Hemos reactivado el Consejo de Arbolado Municipal como ente público privado de consulta y control y desde allí estamos planificando intervenciones. Con Más Gestión hemos diseñado un plan de implantación de 10 mil ejemplares en los próximos 4 años que nos permitirá ampliar un 25% el bosque urbano y aportar oxígeno a la Ciudad”.

*10- Una ciudad con propuestas, más cultura, más arte y diseño, más música y gastronomía*

“Hemos impulsado en nuestros espacios y en los barrios variadas expresiones artísticas como parte de nuestra identidad y como atractivo ciudadano. Estamos sumando nuestro Polo Cultural y de Esparcimiento. Queremos una Ciudad que invite a disfrutar, que tenga oferta cultural, artística y de diseño, con actividades recreativas, diversión y deporte”.

Además, Baistrocchi reafirmó compromisos de esta primera gestión para dar continuidad:

- Inversión: asegurar que el 20% del presupuesto sea destinado a infraestructura pública y el 10% de lo presupuestado en obras para Presupuesto Participativo.

- Administración: gestionar el municipio con austeridad y transparencia, buscando la eficiencia y calidad en los servicios.

- Participación: impulsar nuestras políticas y acciones en el marco del diálogo y del consenso.