Cómo esta la relación entre Alex Caniggia y Melody

Es así que ante las muchas consultas que reciben a través de sus redes sociales para saber cómo la llevan, fue la bailarina quien se refirió a la cuestión en las últimas horas.

Respetando la firme decisión de no mostrar por el momento la carita de la beba públicamente, Melody sí interactuó con sus casi 800 mil seguidores de Instagram a través de la ya famosa cajita de preguntas, y no dudó en hablar cuando le pidieron "Contá cómo fueron tus primeros días con Vene, yo me peleaba mucho con mi pareja”.