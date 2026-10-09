Colapinto finalizó 19° en la práctica del GP de Singapur

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre del GP de Singapur

La actividad comenzó este viernes a las 5.30 de la Argentina, con la única sesión de entrenamientos del fin de semana. Colapinto finalizó 19°, con un mejor registro de 1:34.983, lejos del tiempo de referencia establecido por George Russell, que completó su vuelta más rápida en 1:32.274.

El piloto argentino dedicó buena parte de la sesión a trabajar con una elevada carga de combustible, con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento del Alpine de cara a las competencias del fin de semana.

Sin embargo, el resultado dejó en evidencia las dificultades que tendrá para encontrar un mejor ritmo en Marina Bay, donde los márgenes de error son especialmente reducidos.

George Russell encabezó la clasificación, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren.

La sesión también estuvo marcada por las elevadas temperaturas y la humedad, dos factores que convierten al circuito de Singapur en uno de los mayores desafíos físicos para los pilotos.