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Colapinto finalizó 19° en la práctica del GP de Singapur

El piloto argentino de Alpine terminó en el 19° puesto de la única práctica libre disputada en el circuito urbano de Marina Bay y ahora buscará mejorar su rendimiento en la clasificación Sprint, programada para las 9.30, hora de la Argentina.

Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato 2026. El piloto argentino de Alpine terminó en el 19° puesto de la única práctica libre disputada en el circuito urbano de Marina Bay y ahora buscará mejorar su rendimiento en la clasificación Sprint, programada para las 9.30, hora de la Argentina.

El piloto de Pilar registró una vuelta de 1:34.983 y quedó a 2,709 segundos de George Russell, quien marcó el mejor tiempo con su Mercedes. El resultado llegó en un fin de semana especialmente exigente, ya que el formato Sprint reduce las oportunidades de entrenamiento y obliga a los equipos a encontrar rápidamente una buena puesta a punto.

Después de dos carreras consecutivas sin sumar puntos, Colapinto intentará recuperarse con Alpine en uno de los circuitos más difíciles del calendario. La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint y la clasificación para el Gran Premio, mientras que la competencia principal se disputará el domingo a las 9.

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La actividad comenzó este viernes a las 5.30 de la Argentina, con la única sesión de entrenamientos del fin de semana. Colapinto finalizó 19°, con un mejor registro de 1:34.983, lejos del tiempo de referencia establecido por George Russell, que completó su vuelta más rápida en 1:32.274.

El piloto argentino dedicó buena parte de la sesión a trabajar con una elevada carga de combustible, con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento del Alpine de cara a las competencias del fin de semana.

Sin embargo, el resultado dejó en evidencia las dificultades que tendrá para encontrar un mejor ritmo en Marina Bay, donde los márgenes de error son especialmente reducidos.

George Russell encabezó la clasificación, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren.

La sesión también estuvo marcada por las elevadas temperaturas y la humedad, dos factores que convierten al circuito de Singapur en uno de los mayores desafíos físicos para los pilotos.

FUENTE: A24

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