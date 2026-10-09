Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato 2026. El piloto argentino de Alpine terminó en el 19° puesto de la única práctica libre disputada en el circuito urbano de Marina Bay y ahora buscará mejorar su rendimiento en la clasificación Sprint, programada para las 9.30, hora de la Argentina.
Colapinto finalizó 19° en la práctica del GP de Singapur
El piloto argentino de Alpine terminó en el 19° puesto de la única práctica libre disputada en el circuito urbano de Marina Bay y ahora buscará mejorar su rendimiento en la clasificación Sprint, programada para las 9.30, hora de la Argentina.