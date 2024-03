El sorteo dejó los siguientes enfrentamientos: Arsenal vs. Bayern Munich, Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund, Real Madrid vs. Manchester City y PSG vs. Barcelona.

La ceremonia celebrada en Zurich, Suiza, también determinó como se jugarán los cruces de semifinales. Una serie la animarán los ganadores de Arsenal vs. Bayern Munich y Real Madrid vs. Manchester City y la otra la disputarán los vencedores de Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund y PSG vs. Barcelona.