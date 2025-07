Benjamín Vicuña luego del acuerdo con la China Suárez: "No cedí nada"

Fue entonces cuando los cronistas le preguntaron por el permiso que él le había revocado a Suárez: “Se lo habías revocado pero parece que finalmente cediste con eso”. Lejos de dar detalles, Vicuña comentó: “No, no cedí nada. Fue el orden de lo que hablamos desde un principio. Lo que pasa es que a veces todo se tergiversa en los medios, las comunicaciones y las cosas. Eso fue siempre desde un principio, fue lo que conversamos y no hay más vueltas”.

Al ser consultado por cuánto tiempo permitiría que sus hijos viajen, el chileno respondió: “Sí, sí, van a ser algunos días, así que está todo tranquilo”. Mientras Benjamín seguía caminando, con el objetivo de alejarse de las cámaras, un comunicador le preguntó por el llamativo posteo de la actriz: “¿Cómo te encontrás a días del posteo de la China, después de todo el escándalo mediático? ¿Vos estás bien?”. Luego de unos segundos de silencio, el artista simplemente comentó: “Sí, estoy trabajando. Estoy con mis hijos. Sigo con mi vida como hay que seguir”.

Por último, los periodistas quisieron saber cómo continuaba la relación con su expareja, ya que los rumores destacan que ya no existe vínculo entre ambos. “Son momentos que obviamente que uno trata de que todo sea más selectivo, ordenado. Así que no hay problema”, dijo Vicuña antes de alejarse, dando por terminada la charla.