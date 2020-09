Seis tips para ordenar, decorar y aprovechar los espacios de tu hogar

Durante la cuarentena pasamos muchas horas en nuestros hogares y una de las actividades más elegidas por los argentinos fue -además de la cocina-, el orden y la limpieza. Eli Itovich es escenógrafa, ambientadora y en su cuenta de Instagram, REINO CASA, comparte consejos para ordenar las habitaciones, decorar, pintar, combinar colores y aprovechar mejor los espacios.

Si vivís en un monoambiente o un departamento chiquito en esta nota vas a encontrar los mejores tips para “apropiarte del espacio y convertirlo en un lugar agradable para habitar”, curados por la ambientadora.

Siempre es bueno, previo a pensar en la decoración y la funcionalidad, limpiar, descartar y deshacernos de las cosas que ya no nos sirven.

"La idea es que nuestro espacio se vea lo más despejado posible, que no empiece a convertirse en un depósito de objetos, sino en un lugar donde todo lo que esté tenga un sentido para nosotros", comentó Eli y agregó: "Este paso es muy importante, ya que es bueno para la casa y para nosotros. Limpiar, acomodar muebles y objetos es de alguna forma hacer lo mismo con nuestras mentes".

Una vez que nos deshacemos de lo que ya no necesitamos, nos enfocamos en cómo organizar lo que nos importa.

Una gran opción para hacer que nuestro espacio se vea más grande y luminoso es incorporar espejos. Para la creadora de REINO CASA, "un gran espejo en algún sector del hogar puede ayudar bastante en este sentido, genera un efecto visual que nos servirá para ampliar. Elegir colores claros también nos proporcionará más amplitud y favorecerá a nuestro ambiente si no tenemos una buena entrada de luz natural".

Es muy útil a la hora de amueblar un ambiente hacerse amigo de los estantes, las grillas, los canastos, los organizadores y las mesas pequeñas o plegables.

"Todo este mundo nos servirá para mantener el orden y las zonas despejadas, para facilitar la circulación por el espacio y que lo que necesitemos tener a mano esté en un lugar específico. Estos ítems serán grandes aliados a la hora de disponer o no de ellos", recomienda Eli.

Son ignoradas por la mayoría y no hay que perderlas de vista, tienen muchísimo valor! De hecho, según Eli, "lo lindo de las casas pequeñas es que nos obligan a ponernos ingeniosos y creativos. No descartemos la opción de instalar muebles hechos a medida, así aprovecharemos al máximo las posibilidades que nos brinda el espacio. Siempre intentemos ver el potencial y no la carencia".

Las plantas se adaptan, son versátiles y quedan bien en cualquier rincón, aportándole vida y color a todo ambiente.