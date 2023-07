Grabaron a un político robando lentes de sol de lujo

"Cogí las gafas de sol de la tienda del [aeropuerto] Gardermoen. Cometí un gran error, y lo empeoré mucho con la forma en que me comporté después. Lo siento mucho y quiero disculparme. Mucha gente me ha preguntado cómo pude hacer algo tan estúpido. Me lo he preguntado muchas veces en las últimas semanas. No he tenido una explicación adecuada. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que lo que hice estuvo mal y debo afrontar las consecuencias", escribió Moxnes en sus redes sociales.