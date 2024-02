“Soy bailarín profesional, pero también soy como Batman y en otro momento soy pochoclero”. Así se definió el joven de 24 años de Quilmes oeste en diálogo con Cadena 3 Rosario. Para Facundo, su labor es “un show y una animación” para vender el pochoclo, que cobra a 1.500 pesos la bolsita. “Es algo original para la venta, para llamar la atención de los clientes. Es una estrategia de marketing”, continuó.

“Mucha gente me agradece por traer un momento de alegría, y esas cosas me llenan el alma”, dijo. Y añadió: “Los colegas me apoyan mucho, y trato de no pisarme con ellos por una cuestión de respeto. Los mismos pochocleros me piden fotos ahora para la familia”.