Según trascendió, el youtuber llegó a la Argentina el viernes pasado cuando realizó un primer intento de escalamiento de un edificio, pero fue frustrado por custodios de seguridad privada, según confirmó un vecino.

Cuando el equipo capturó al influencer tuvo que romper uno de los paneles del edificio, a la altura del piso 25, para poder entrar. Banot no se opuso a la detención y permaneció tranquilo cuando era examinado por los especialistas del SAME. El joven no resultó herido, según pudo conocer este medio, y, por el momento, no quedó detenido.

Autoridades de la Policía de la Ciudad declararon que deberían cobrarle los costos del operativo, aplicarle una multa y sentenciarlo a trabajo comunitario. Además, se solicitó la presencia de un traductor.