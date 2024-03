Urquiza derrotó 54 a 48 a Ausonia en su cancha de calle Cortínez. Fausto Rocha, con 13 puntos, fue el máximo anotador de los locales. Atrás quedaron Federico Bustos con 10 y Facundo Bustos con 8 unidades. El goleador de la noche fue Juan Romero, de los italianos, con 21 tantos.

La segunda fecha del torneo masculino de Nivel 1 enfrentará a Ausonia vs. UVT, Hispano vs. Estrella, Sanjuanino Jrs. vs. Urquiza, Lanteri vs. UNSJ y Jáchal vs. Inca Huasi.