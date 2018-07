Unos 60 trabajadores quedaron en la calle: les cerraron las puertas de la obra sin aviso

/// Por María Eugenia Vega

La angustia y la desesperación de un grupo de al menos 60 trabajadores salieron a la luz este martes por la mañana, cuando se enteraron que la obra privada que les daba de comer fue paralizada. Nadie les avisó, ni les explicó lo que está ocurriendo, salvo el policía que cumplía sus adicionales en ese sitio, quien les comunicó informalmente que estaban todos despedidos. Los responsables de la empresa Diamante Giuliani Construcciones no atienden el teléfono y no han explicado todavía cómo van a abonar las 4 quincenas, las vacaciones y el aguinaldo que le adeudan a estas personas.

















Uno de los damnificados, Emanuel Gómez, le contó a sanjuan8.com los momentos desesperantes que están viviendo. "Ayer trabajamos normal, pero cuando hoy llegamos ninguno puedo ingresar a la obra. El policía nos dijo que no nos podía dejar entrar porque estábamos todos despedidos". El proyecto que estaba en plena ejecución está ubicado en 9 de Julio entre Sarmiento y Entre Ríos. A los empleados les adeudan más de $20.000 a cada uno, más los momentos que corresponden al medio aguinaldo de julio y las vacaciones adeudas. "Nuestro delegado intentó comunicarse con los directivos, pero no le responden el teléfono. Estamos desesperados porque no sólo que ya teníamos deudas porque no nos pagaban sino que ahora nos quedamos en la calle, sin nada", manifestó Gómez.