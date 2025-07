Un sanjuanino sorprendió en La Voz y lo pusieron como candidato

Embed - Jaime Muñoz Cantos - "Desencuentro" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

Jaime fue elogiado por todos y se tomó unos segundos para elegir su equipo. El sanjuanino optó por el Team Lali y llegó la reacción de Soledad: "Lali, te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy".

Lali todavía emocionada confió: "No lo puedo creer, estoy en shock total, sos increíble, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble. Guarda, porque como bien dice la Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina?

¿Apareció el candidato?

Luego de la presentación tuvo un mano a mano con Sofi Martínez y allí contó: “Soy multifacético, como me dice mi papá. Siempre me gustó cantar, es emoción, es sentimiento. Cuando estás mal, cantás algo triste. Cuando estás bien, cantás algo alegre. La música está en todos lados y yo canto por mis viejos. Esto va por mi hijo, por mi pareja, pero especialmente por mi papá”, aseguró Jaime.

“Mi papá fue el que siempre estuvo. Todo lo que hago es por él. Fue quien me enseñó y el que estuvo cuando no había nadie”, enfatizó el músico que en su audición a ciegas interpretó el tango Desencuentro.

Jaime se emocionó cuando escuchó que Soledad Pastorutti dijo que él puede ganar La Voz Argentina 2025, por lo que Sofi le consultó si por lo menos se ve como candidato. “No sé. No sabría decirlo”, se limitó a contestar el sanjuanino.