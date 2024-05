Trabajan para regularizar unos 40 loteos en Rawson

Respecto al trabajo que están haciendo, dijo que “se presentó una ordenanza al Concejo Deliberante sobre emergencia en políticas de ordenamiento territorial para poner en stand by el viejo parcelamiento y estudiarlo caso por caso. A partir de este convenio que firmamos, se establece un usuario dentro de la plataforma de planeamiento para que el Municipio pueda tener información de cada expediente y solicitud de loteo en marcha. Lo otro que prevé es una oficina técnica de informes a todo aquel que tiene lote o quiere comprar y tendrá información de primera mano”, dijo. Y agregó: “Esta ordenanza de emergencia nos permite regularizar estas situaciones de quienes no pueden escriturar y ordenar los loteos que hoy se están parcelando pero no están bajo norma. La comisión estudiará el caso y hará un dictamen con planeamiento para resolver”.

En este contexto, el funcionario rawsino dijo que la próxima semana ya pondrán el equipo que entrevistará a los loteos, y en unos 15 días comenzara a funcionar la oficina de informes que está en el municipio.