Orrego lanzó la Eco Ruta Turística para potenciar el turismo de naturaleza

El lanzamiento consolida el trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto con el acompañamiento de municipios y prestadores turísticos. Esta tarea conjunta permitió integrar espacios naturales que hasta ahora se promocionaban de manera independiente en un circuito con identidad propia, que facilita su difusión y comercialización a través de los operadores del sector.

Ocho espacios para descubrir la naturaleza sanjuanina

En esta primera etapa, la Eco Ruta Turística comprende ocho sitios distribuidos en distintos puntos de la provincia:

• Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias, en Albardón y Ullum.

• Área Natural Protegida La Ciénaga, en Jáchal.

• Centro de Formación Ambiental Anchipurac, en Rivadavia.

• Faunístico, Centro de Rehabilitación, Educación Ambiental y Recreación Responsable, en Rivadavia.

• Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad, en Rivadavia.

• Paisaje Protegido Pedernal, en Sarmiento.

• Parque Provincial Presidente Sarmiento, en Zonda.

• Área Natural Protegida Valle Fértil, en Valle Fértil.

La propuesta está destinada a familias, excursionistas, instituciones educativas y viajeros interesados en conocer los ambientes naturales de San Juan. Además de ampliar las alternativas para recorrer la provincia, promueve la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas.

Un patrimonio natural que impulsa el desarrollo

San Juan cuenta con más de 2,7 millones de hectáreas bajo protección, una superficie que supera el 30 % del territorio provincial. Este patrimonio comprende 22 Áreas Naturales Protegidas y cinco ecorregiones: Altos Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones, Monte de Llanuras y Mesetas, y Chaco Seco.

En este contexto, la Eco Ruta Turística busca transformar esa riqueza natural en una oportunidad para fortalecer el turismo, promover el conocimiento ambiental y dinamizar las economías locales, mediante una propuesta que vincula conservación, recreación y desarrollo territorial.

Con este nuevo producto, San Juan amplía sus alternativas para quienes buscan experiencias vinculadas con la naturaleza y consolida una propuesta turística que integra el cuidado del patrimonio ambiental con el desarrollo de las comunidades.

Los interesados en conocer más detalles sobre los sitios que forman parte del circuito y consultar los itinerarios disponibles pueden ingresar al sitio oficial de turismo provincial: sanjuan.tur.ar.