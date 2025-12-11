Molina explicó cómo funcionará la Red Tulum y qué cambios vienen

image

Además, cada mes se transportan 8 millones de pasajeros, lo que implica un promedio de 360.000 viajes diarios. Molina destacó que aproximadamente el 40% de la población utiliza el colectivo como medio habitual de movilidad. Para sostener el servicio se consumen 1.200.000 litros de combustible y trabajan 1.500 empleados en relación de dependencia.

Estos datos sirven para dimensionar la magnitud del sistema, uno de los más grandes de la región cuyana.

Renovación de unidades y modernización

El funcionario detalló que, para sostener el servicio y actualizar la flota, durante el 2024 se incorporaron 35 colectivos nuevos. Para el 2025, está previsto sumar entre 70 y 80 nuevas unidades, algunas equipadas con GNC como prueba piloto de tecnologías alternativas.

image

Molina señaló que el proceso de modernización apunta a contar con unidades más eficientes y mejor equipadas. “El desafío para el año que viene es sumar más unidades y que todas cuenten con aire acondicionado”, expresó, en referencia al objetivo de completar la flota con climatización, aunque aclaró que todavía no se llega al 100%.

Controles más estrictos y un nuevo sistema de medición

En paralelo a la renovación de unidades, la Secretaría trabaja en un esquema de control más riguroso. Según explicó el funcionario, se implementará un nuevo “proyecto de eficiencia” que permitirá seguir en tableros digitales distintos aspectos del servicio.

Entre los parámetros que se medirán figuran:

Frecuencia de las unidades

Cumplimiento de los recorridos

Limpieza y estado de los colectivos

Funcionamiento del equipamiento interno

Molina señaló que este sistema de seguimiento era necesario para elevar la calidad del servicio y evaluarlo con datos concretos.

El funcionario remarcó que “primero ordenamos el sistema, que venía desfinanciado, gracias a un esfuerzo del pasajero y del Gobierno, a través del subsidio”. Y agregó que, aunque se perciben mejoras en los recorridos, “reclamos siempre tendremos, porque tenemos una cantidad importante de pasajeros y dejar conforme a todo el mundo es difícil”.

La SUBE registrada será obligatoria

Uno de los anuncios más relevantes del funcionario fue el avance hacia la obligatoriedad de registrar la tarjeta SUBE para mantener los beneficios del boleto estudiantil y docente.

Molina explicó: “Estamos solicitando la registración de la tarjeta SUBE y estamos pidiéndole al ciudadano que baje la aplicación de SUBE en sus teléfonos y que vayamos a la SUBE digital”.

image

Destacó que esta transición permitirá que cada usuario vea en su celular los viajes realizados, el saldo disponible y pueda pagar directamente desde el teléfono. “No va a necesitar acercarse a acreditar su saldo, porque se ve reflejado automáticamente en la SUBE digital”, aseguró.

Quienes tengan teléfonos con NFC podrán abonar apoyando el dispositivo en la máquina del colectivo. Para el resto, la aplicación generará un código QR compatible con las nuevas máquinas instaladas en las unidades.

Sin embargo, aclaró una limitación: “Quedan fuera de esto los teléfonos iPhone, que todavía falta un par de permisos que SUBE tiene que trabajar con Apple”. En esos casos, los usuarios deberán seguir utilizando la tarjeta física hasta que la función sea habilitada.