Molina explicó cómo funcionará la Red Tulum y qué cambios vienen
El secretario Marcelo Molina explicó cómo opera la Red Tulum, qué costos y números mueve el sistema, cómo avanza la renovación de la flota y por qué la tarjeta SUBE deberá estar registrada para mantener los beneficios.
El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, presentó un diagnóstico completo sobre el funcionamiento actual de la Red Tulum y los cambios previstos para el próximo año. Sostuvo que el sistema atraviesa un proceso de reordenamiento, necesario tras varios años de desfinanciamiento.
Recordó que “teníamos que superar lo del 2024, ya que nos encontramos con un precio de boleto muy bajo y un sistema desfinanciado”, y remarcó que parte del trabajo inicial fue equilibrar las cuentas para garantizar continuidad y mejoras.
Cómo funciona hoy la Red Tulum
La red de transporte público provincial es una estructura grande y compleja. Según los datos oficiales, el sistema opera cada mes con 550 unidades, que recorren alrededor de 4 millones de kilómetros. El costo total por mes asciende a $9.000 millones, cifra que se desprende del cálculo del kilómetro recorrido.
Además, cada mes se transportan 8 millones de pasajeros, lo que implica un promedio de 360.000 viajes diarios. Molina destacó que aproximadamente el 40% de la población utiliza el colectivo como medio habitual de movilidad. Para sostener el servicio se consumen 1.200.000 litros de combustible y trabajan 1.500 empleados en relación de dependencia.
Estos datos sirven para dimensionar la magnitud del sistema, uno de los más grandes de la región cuyana.
Renovación de unidades y modernización
El funcionario detalló que, para sostener el servicio y actualizar la flota, durante el 2024 se incorporaron 35 colectivos nuevos. Para el 2025, está previsto sumar entre 70 y 80 nuevas unidades, algunas equipadas con GNC como prueba piloto de tecnologías alternativas.
Molina señaló que el proceso de modernización apunta a contar con unidades más eficientes y mejor equipadas. “El desafío para el año que viene es sumar más unidades y que todas cuenten con aire acondicionado”, expresó, en referencia al objetivo de completar la flota con climatización, aunque aclaró que todavía no se llega al 100%.
Controles más estrictos y un nuevo sistema de medición
En paralelo a la renovación de unidades, la Secretaría trabaja en un esquema de control más riguroso. Según explicó el funcionario, se implementará un nuevo “proyecto de eficiencia” que permitirá seguir en tableros digitales distintos aspectos del servicio.
Entre los parámetros que se medirán figuran:
Frecuencia de las unidades
Cumplimiento de los recorridos
Limpieza y estado de los colectivos
Funcionamiento del equipamiento interno
Molina señaló que este sistema de seguimiento era necesario para elevar la calidad del servicio y evaluarlo con datos concretos.
El funcionario remarcó que “primero ordenamos el sistema, que venía desfinanciado, gracias a un esfuerzo del pasajero y del Gobierno, a través del subsidio”. Y agregó que, aunque se perciben mejoras en los recorridos, “reclamos siempre tendremos, porque tenemos una cantidad importante de pasajeros y dejar conforme a todo el mundo es difícil”.
La SUBE registrada será obligatoria
Uno de los anuncios más relevantes del funcionario fue el avance hacia la obligatoriedad de registrar la tarjeta SUBE para mantener los beneficios del boleto estudiantil y docente.
Molina explicó: “Estamos solicitando la registración de la tarjeta SUBE y estamos pidiéndole al ciudadano que baje la aplicación de SUBE en sus teléfonos y que vayamos a la SUBE digital”.
Destacó que esta transición permitirá que cada usuario vea en su celular los viajes realizados, el saldo disponible y pueda pagar directamente desde el teléfono. “No va a necesitar acercarse a acreditar su saldo, porque se ve reflejado automáticamente en la SUBE digital”, aseguró.
Quienes tengan teléfonos con NFC podrán abonar apoyando el dispositivo en la máquina del colectivo. Para el resto, la aplicación generará un código QR compatible con las nuevas máquinas instaladas en las unidades.
Sin embargo, aclaró una limitación: “Quedan fuera de esto los teléfonos iPhone, que todavía falta un par de permisos que SUBE tiene que trabajar con Apple”. En esos casos, los usuarios deberán seguir utilizando la tarjeta física hasta que la función sea habilitada.