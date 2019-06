Más cerca de Fernández, Uñac se reúne en Buenos Aires con los miembros del nuevo frente justicialista

Se acerca el cierre de las listas para presentar las fórmulas presidenciales (el 22 de junio se develan) y comienzan a ajustarse las turcas de la posible alianza entre los pejotistas. En esa instancia de negociaciones se encuentra parado el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, quien aún no ha manifestado oficialmente si será parte de ese frente.













Al respecto de esto, el legislador nacional por San Juan, José Luis Gioja, manifestó que para él "Uñac ya está definido", pero es lógico que se haya centrado en las elecciones locales, que le dieron la reelección el domingo pasado. "Ha sido toda una estrategia válida decirle a los sanjuaninos que vayan a votar y que nos concentremos en los problemas de San Juan, eso ha servido. Lo que trata de mantener el gobernador es eso y me parece bien", dijo en radio Sarmiento.













Sobre este tema en particular, afirmó que está viajando a Buenos Aires para encontrarse con el mandatario local, en el marco de una reunión por el nuevo frente opositor del macrismo. "He hablado varias veces con Uñac. Me parece que el compromiso que tenemos es lograr este gran frente con el justicialismo", remarcó. En este marco, Uñac no quiere asegurar nada aún. Tal vez por esa razón, en las últimas horas de este lunes había manifestado no tener cerrada una reunión con los miembros de esta coalición, lo cual se confirmará en las próximas horas.