Maestras jardineras: desafíos en la era digital y el rol parental

En el marco de la fecha conmemorativa, sanjuan8.com decidió ahondar sobre la labor de las maestras en las aulas, conversando con ellas. Una de las entrevistadas, es la actual Ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes. La funcionaria, quien supo ejercer la profesión, recordó con cariño su paso por las salas de 3, 4 y 5 años. “He estado más tiempo en sala de 5 y me siento afortunada por todo lo que Dios me ha regalado en el Colegio San Francisco, donde me he desempeñado con más tiempo”, rememoró.

Destacó que su vocación nació desde muy joven: “Siempre he amado esta profesión desde muy pequeña”. Además de su labor en el aula, continuó su compromiso con la educación formando a nuevas generaciones: “Tuve la oportunidad de acompañar esta profesión desde el profesorado de Educación Inicial y Educación Especial, donde soy profesora. Siempre intento motivar a las chicas que están estudiando esta carrera a amar esta profesión, como lo he hecho yo”.