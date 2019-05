Las consecuencias de una noche de terror: internaron a un hombre que fue rescatado del Discovery

///Marcela V. Silva

Diego Caballero (31), es un joven padre que junto a su esposa y sus dos hijos fue a pasar la tarde del sábado al predio donde se encuentra el Hollywood Park. Este hombre fue una de las 36 personas que estuvo cinco horas varadas en el Discovery-una máquina que realiza péndulos y trompos en altura a más de 10 metros- y debido al estado de nervios que aún perduraba, durante la noche del domingo tuvo que ser hospitalizado.

El hombre tuvo que ser asistido dos veces luego de haber protagonizado quizás una de las situaciones más peligrosas de su vida. Diego, mientras hablaba con sanjuan8.com sufrió una descompostura que generó que su esposa lo lleve nuevamente a urgencias del hospital Guillermo Rawson. Los nervios, el fuerte dolor de cabeza y el malestar general llevaron a los profesionales médicos a dejarlo en observación. Noelia, la pareja de Diego, contó que volvían de una guardia y a las pocas cuadras tuvieron que regresar por el estado en el que se encontraba su marido era desesperante.





La mujer dijo que su esposo tendrá que ser sometido a una serie de estudios, entre ellos una tomografía computada por los fuertes dolores de cabeza que tuvo durante las últimas horas. Noelia, en notable estado de nervios y a punto de llorar recordó que esa noche subió junto a su marido al juego y que luego de bajar se fue con sus dos hijos a otras de las atracciones y fue ahí que Diego nuevamente subió.





"Cuando fui a buscarlo vi el caos que había y uno de mis hijos lloraba desesperado. Cuando llegué me señaló el aparato y me dijo que su padre estaba ahí no lo podía creer", expresó la mujer que tuvo que dejar a su esposo en la guardia para que sea asistido y regresar a su casa para cuidar de sus hijos.





Además de los nervios, el frío jugó una mala pasada





Agustín Moya, del cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito, en comunicación con sanjuan8.com detalló que además del caos que por momentos se vivió propio de los nervios de las personas atrapadas y sus familiares, llegó un momento en que la temperatura tuvo un papel importante. Este condicionante también fue advertido por Noelia que dijo que la posición y la helada que comenzó a caer fue determinante para las víctimas que esperaban ser rescatadas.





Mientras tanto uno de los encargados del lugar que intentó huir del parque de diversiones y fue detenido por la policía sigue detenido en espera de que el juez correccional de turno lo llame a declarar.