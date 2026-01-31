La ruta a la Difunta Correa y a Marayes, invadida por una creciente

*Crecientes activas que impiden el cruce seguro

*Largas filas de vehículos detenidos, a la espera de condiciones para poder avanzar

*Condiciones climáticas muy adversas y de evolución cambiante

Recordaron que la zona se encuentra bajo ALERTA NARANJA, con posibilidad de continuidad de lluvias y fenómenos severos.

Operativos en marcha Se encuentran trabajando de manera coordinada: Vialidad Nacional, con maquinaria en ruta y dos campamentos móviles instalados, realizando tareas de asistencia y control preventivo. Gendarmería Nacional, con operativo activo y presencia durante toda la noche en RN 141. Policía de San Juan, con operativo preventivo en la zona del control fitosanitario, advirtiendo a los usuarios sobre la situación.

RECOMENDACIÓN PRINCIPAL A LA POBLACIÓN:

NO UTILIZAR LA RUTA NACIONAL 141 hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

EVITAR CIRCULAR DE NOCHE, especialmente ante crecientes y baja visibilidad.

Se reitera:

NO cruzar badenes con agua

NO intentar atravesar sectores con creciente

Respetar indicaciones del personal en ruta y de fuerzas de seguridad