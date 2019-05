La noche del terror: hubo tres personas hospitalizadas y un encargado quedó demorado

Cuando sonó la alarma de emergencias en la Central de Bomberos, cerca de la medianoche, nunca se imaginaron lo dramático de la situación en el Hollywood Park, ubicado en el Jockey Club. Fueron 31 personas las que quedaron atrapadas en las alturas y que debieron ser rescatadas por GERAS, Bomberos de Capital, Rawson y Pocito. Pasada la 1 de la madrugada se rescató a la primera persona.









Afortunadamente, el temible Discovery no se rompió, pero la máquina había advertido en reiteradas oportunidades una falla mecánica, según declararon los presentes. Esto no fue suficiente ni controlado a tiempo y el juego no se detuvo, por eso se rompió.









El escenario donde se trabajó incluyó un equipo especial, una máquina tipo grúa, que llega a marcadas alturas y que sirve, entre otras cosas, para rescate. Además, se colocó un inflable en la parte inferior del juego para amortiguar cualquier posible caída, lo que por fortuna no ocurrió.









Un equipo especial de psicólogos también estuvo conteniendo la situación, hasta con bajaron al último damnificado, al rededor de las 5.15 de la madrugada de este domingo. Hubo tres personas que debieron ser trasladadas al Hospital Guillermo Rawson para su observación, ya que quedaron invertidas durante muchas horas.













Desde la Secretaría de Seguridad, Gustavo Fariña le indicó a sanjuan8.com que si bien, los encargados presentaron las habilitaciones pertinentes el complejo quedó clausurado. No habrá vuelta atrás, porque la causa quedó judicializada y hay un proceso preventivo que se debe cumplir al pie de la letra. El encargado quedó demorado a disposición de lo que disponga el juzgado correccional en turno.