El Gobierno local le pone plazo a la Nación por el cobro de la deuda de $3.500 millones

/// Por María Eugenia Vega

La situación por los haberes impagos que posee el Gobierno Nacional con respecto a San Juan ya es insostenible para las autoridades locales. Desde la administración de Sergio Uñac se han sumado los números rojos que mantiene Macri con esta provincia y ven con malos ojos la actitud de no haber cumplido con lo acordado a principios de 2019.

La deuda que mantiene Nación con San Juan es de $3.500 en obras, que se divide en $2.200 millones por trabajos en la Ruta 40 entre otros items, y unos $1.300 millones por labores de Vialidad en diversas obras. A estos momentos se le sumarán los intereses debidamente.

Al respecto de esta situación el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, se manifestó muy molesto y remarcó que "el Gobierno Nacional no paga nada y no cumple lo que firma. Hay un acuerdo firmado que vencía en febrero, de $880 millones de saldo. Dietrich nos prometió cuando vino que lo cancelaría en cuatro veces de $220 millones y todavía estamos esperando que paguen marzo y abril. No pagan nada".









Entonces, ante esta situación explicó que, una vez que se concreten las elecciones generales, se abocarán al tema, solicitando de inmediato una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para saber qué piensa hacer el gobierno de Macri con San Juan, y en base a eso, tomar una decisión más severa.









La Provincia ha financiado con dinero de las arcas propias, la remodelación de la Ruta Nacional Nº 40 Sur, que comprende el tramo de calle 5 a 8, en Pocito. Con el pago de esa deuda, la administración de Uñac decidió invertir esos haberes en la Ruta 40 Norte.