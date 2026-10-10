El gobernador Orrego visitó la Expo Mamá en el Parque Belgrano

En el marco de las actividades previas al Día de la Madre, el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, visitó este viernes la feria Expo Mamá, realizada en las instalaciones del Parque Belgrano.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los distintos stands y dialogaron con más de 150 artesanos y emprendedores que forman parte del Registro Provincial de Emprendedores. Allí, conocieron sus procesos de elaboración, las características de sus productos y las modalidades de comercialización.