"El 20% de los abusadores denunciados es menor de edad"

//Por: Bárbara Ardanaz





Desde hace diez meses que se inauguró el centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi) como una forma de dar respuesta a los menores que sufrieron violencia. Desde entonces, a la fecha, hubo 380 denuncias por abuso sexual infantil. Esto implica un promedio de, al menos, una acusación por día.





Del total arrojado de presuntos violadores denunciados, el 20% es menor de edad, chicos que están en contacto permanente con potenciales víctimas dentro del ámbito familiar o incluso en las escuelas.





La mayoría de los victimarios de este tipo de delitos son personas del círculo íntimo, lo que puede generar un conflicto de intereses en la persona a cargo del niño abusado a la hora de realizar la denuncia, debido a que es el único que puede realizarla. Es por esto que, a nivel nacional, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto para modificar el Código Penal para que el abuso sexual infantil deje de ser un delito de instancia privada y pase a ser de acción pública. Esto implicaría que si alguna persona sabe que un niño o adolescente fue víctima de abuso sexual podrá hacer la denuncia y el Estado estará obligado a investigar aunque la denuncia no haya sido ratificada por los padres o representante legal del chico.





En este sentido, el director de Anivi, Sergio Cuneo, habló con sanjuan8 sobre la importancia de este proyecto, la forma de detectar que un chico podría haber sido violentado sexualmente y lo que hoy le falta al centro de Abordaje para hacer verdaderamente integral la contención del menor.





-¿Cuántas denuncias por abusos sexuales a menores recibió Anivi hasta el momento?

-Hasta la fecha se han recibido 380 denuncias por delitos contra la identidad sexual de menores. Referente a las edades, el 80% de las personas denunciadas es mayor de edad y el 20% menor. En su mayoría, los presuntos autores son de sexo masculino (98%) y la minoría mujeres (2%), son cifras que van variando mes a mes. Al principio se recibían 35 denuncias por mes y estos últimos meses 50.





-¿Por qué cree que aumentó la cantidad de denuncias?

-Creo tiene que ver con haberse difundido la creación de este centro y cuál es su funcionamiento real. Esto permitió a las personas que tomasen conocimiento de un hecho de estas características poderlo contar en un lugar amigable y contenedor, con la presencia de actores que intervienen en estos casos como el agente fiscal de turno, el asesor de menores, el grupo de psicólogos y trabajadores sociales que permiten recepcionar de una manera más contenedora este tipo de situaciones.





-¿Con el tiempo se acrecentaron los abusos sexuales o ahora las víctimas se animan más a denunciar?

-Siempre existió el abuso sexual, se incrementó la información y las herramientas a la sociedad para que puedan solicitar la protección a sus derechos. El centro Anivi es una muestra de ello que garantiza el acceso a la justicia y el derecho a ser oído a la parte más vulnerable de la sociedad que es el niño. Esto permite a las personas a animarse a concurrir a este centro a efectuar las denuncias pertinentes.





-Generalmente los abusadores son del círculo familiar, ¿por qué cuesta tanto aún a los padres dar el paso de hacer la denuncia?

-Normalmente los victimarios de este tipo de delito son personas del círculo íntimo de la familia, padre, padrastro, hermanos, abuelos. Para la persona que toma conocimiento de estos hechos es una defraudación en su lealtad y sentimientos. Que una persona tan allegada a la cual se le ha brindado confianza sobre su propio grupo familiar, haya cometido un hecho de estas características, sumado al estado de angustia del menor, dificulta que la madre pueda efectuar la denuncia. De ahí la importancia de que puedan concurrir a este centro para tomar contacto con profesionales de la psicología que permiten efectuar una tarea de contención a la mamá y que pueda efectuar su puesta en conocimiento del hecho.





-La Cámara de Diputados de la Nación buscará tratar un proyecto de reforma del Código Penal, para que el abuso sexual a un menor deje de ser de instancia privada para pasar a ser un delito de acción pública y el Estado deba investigarlo. ¿Qué opina de esta acción?

-Estoy muy de acuerdo con esta reforma porque son delitos de instancia privada, es un límite que nos ha puesto el legislador y tiene que ver con la protección a la intimidad del familiar y de la víctima porque son hechos que afectan a la intimidad y la dignidad como persona. Es importante tener en cuenta que esto puede implicar un obstáculo para la investigación porque si el representante legal no formula la denuncia pertinente el estado no puede investigar, salvo las excepciones que prevé la ley en el Código Penal que hace referencia a la contraposición de intereses entre el menor y el representante, lo que muchas veces es difícil acreditar. Creo que es una buena reforma, que va a haber que trabajarla muy cuidadosamente para no afectar el derecho a la intimidad que corresponde al familiar y a la víctima. Puede provocar un beneficio en cuanto a situaciones donde la madre no se anima a denunciar porque está siendo objeto de algún tipo de amedrentamiento o amenaza de parte del agresor y muchas veces desconoce las herramientas que están a su disposición y esto va a permitir si algún tercero toma conocimiento, que se pueda investigar y brindar un auxilio.





-Teniendo en cuenta los altos niveles de reincidencia de los violadores, ¿está de acuerdo con las condenas que se les otorga y que puedan salir antes de tiempo por buen comportamiento?

-Se están haciendo cosas importantes en la Justicia, hay un mejoramiento en el servicio. Es una realidad que el conflicto social ha superado todas las estructuras tanto edilicias como recursos humanos que existían. Hay un aumento de la población. Cualquier hecho delictivo o cualquier persona condenada debe serle aplicada la Constitución Nacional o los tratados internacionales donde se establece la necesidad de resociabilización, dentro de un acompañamiento de esta persona, porque no deja de ser persona por ser condenado y tener un seguimiento para que pueda restablecerse el equilibrio q fue quebrantado con el delito. Por lo tanto es muy importante lo que se hace de efectuar un acompañamiento de toda persona que es condenada.





-¿Cree que un violador puede reinsertarse a la sociedad?

-Creo que una persona que cometió un delito tiene derechos a contar con herramientas necesarias para poder obtener una resocialización. El resultado, si lo logrará o no, dependerá de la persona.





-A 10 meses de la creación del centro, ¿qué objetivos está pendiente?

-Nos está faltando la segunda etapa que tiene que ver con el seguimiento de esa víctima luego del proceso penal, tanto del menor como de su familia, a los fines de determinar si continúa en una situación de riesgo o brindarle la contención necesaria para que pueda salir adelante. Una duda que tenemos es contar con un procedimiento y organismos que puedan efectuar un seguimiento apropiado de todos estos casos.





-Por lo que le toca ver a diario, ¿cómo impacta en un niño haber sido abusado?

-En Anivi, a partir de la testimonial videograbada es que el niño se puede explayar, en esa instancia suele manifestar los estados de ánimo producto de haber sufrido algún tipo de trauma de estas características. Pero es un niño se encontraba alegre, muy animado, activo y que, posteriormente al padecer estos hechos o al poderlo contar, su conducta cambia abruptamente y se convierte en un niño con mucha pasividad, tristeza.





-¿Cómo se puede detectar en un chico que podría haber sido abusado?

-Es muy importante la prevención, el diálogo fluido de los padres con los hijos, es muy importante una buena educación sexual que sea en los establecimientos educativos. Ser buen observador y oyente, observar cuál es el comportamiento del niño. Si es un niño que está acostumbrado a ser alegre, activo a jugar y se transforma en un niño triste, decaído y que no quiere realizar las mismas actividades que hacía antes es un indicador o alarma que debe tenerse en cuenta y para esto es muy importante la intervención de un psicólogo.





-¿De qué manera se puede enseñar a los niños para que estén alerta ante una situación de vulnerabilidad?

-Esto tiene que ver con enseñarles que el cuerpo y sus partes íntimas son sagradas y que únicamente las personas que se encuentran autorizadas, en principio son los padres, los únicos que pueden tocarlos con fines que son ajenos a lo sexual. Además con una buena educación sexual y con poner en conocimiento al niño que no se debe dejar realizar tocamientos por extraños, son personas no autorizadas y en ese caso debe pedir inmediatamente auxilio ante una circunstancia extraña de estas características.