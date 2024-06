Desbarataron un desarmadero de vehículos de alta gama en Santa Lucía

Este sábado, realizaron la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria contra los dos primeros detenidos por el caso. Se sentaron frente a la jueza, la dueña del inmueble donde encontraron los vehículos desguazados, identificada como Lidia Mónica Rosales Alejo (40) y a Rodrigo Exequiel Mercado (34), que es el inquilino del lugar. Ambos fueron imputados por robo agravado (arts. 166 inc. 2 y art. 167 inc. 4 en función del art. 163 inc. 6 del C.P.) en calidad de partícipes secundarios (46 del C.P) y encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro y habitualidad (art. 277 inc. 3 letras b y c del C.P.) en calidad de autores (art. 45 del C.P), todo bajo ello bajo las reglas del concurso real (art. 55 del C.P.).

En la audiencia, la magistrada resolvió un mes de detención domiciliaria para ambos imputados y un plazo de 1 año para la investigación penal preparatoria. El caso lo lleva la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y los ayudantes fiscales Leonardo Arancibia, Marcela Magri y Gustavo Mendoza.