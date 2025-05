Cuál es la mascota preferida de los sanjuaninos: ¿perros o gatos?

Sobre la atención brindada, se le consulta si los amigos de cuatro patas que llegan a atenderse , es la misma cantidad por igual para felinos y canes. "ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, antes era todo canino y hoy se ha invertido muchísimo y la cantidad de felinos es cada vez mayor" y agrega que "en los operativos de esterilización siempre teníamos un 70% de caninos y un 30% de felinos y hoy tenemos casi un 60% de felinos y un 40% de caninos".

A raíz de esas declaraciones, SanJuan8.com decidió ahondar un poco mas en el tema, acerca de la preferencia por el felino, por los gatos, y conversó con la Medica veterinaria Maria Argüello (mp 173), para poder dilucidar esta información.

"No afirmo que ahora es un 70% gatos y 30% perros. Si te puedo decir que ha aumentado la tenencia de gatos masivamente", aclarando que hace trece años cuando comenzó como profesional atendía un gato por día o un gato cada dos días, en cambio, hoy hay días que solo atiende gatos.

A cuales cree que son las causas, afirma que: "las personas han comenzado a vivir en espacios más pequeños, el tema de las inmobiliarias que no permiten tener perros, a veces son mucho más accesibles para los gatos porque son, digamos, menos bulliciosos".

También con respecto a esto, suma otro motivo del porqué se prefieren los gatos a la hora de convivir; "las personas trabajan cada día más horas y tienen menos tiempo disponible para dedicarle una mascota, el gato suele adaptarse perfectamente a este tipo de metodología porque no es un animal que necesite tanta compañía como el perro. De hecho, requieren algunos momentos a solas"

Es de publico conocimiento que los felinos se adaptan a lugares pequeños, no necesitan de paseos, es más, no se recomienda que se saquen a pasear. Entonces suele concordar con la vida de un humano promedio, del cual tiene que trabajar ocho horas por día, quizás, con un lugar relativamente pequeño y poco tiempo para brindarles.

La profesional afirma que "el felino es una especie que nos falta aprender muchísimo de ellos porque ellos todavía no han adaptado su vida salvaje a nosotros, todavía no están domesticados".

Así como tienen todos esos beneficios que aportan estos animales, que se adaptan a lugares pequeños, que no necesitan de paseos, que no son ruidosos, también tienen un montón de aspectos en donde el humano tiene que aprender a comprender para llevarse bien. "Son mascotas que se estresan fácilmente" y agrega María; "el gato es mucho más perceptivo en muchas cosas. Está totalmente comprobado que el gato si vos estás ansioso te baja la ansiedad, tiene la capacidad de transmutar las malas energías, entonces también por ese lado creo que hay tendencia, para mi"

Refiriéndose a la profesión que ejerce, la medica veterinaria, confiesa que; "ahora hay tendencias en cuanto a la especialización de medicina felina como antes no lo había, cuando estudié en la facultad vos no tenías una especialización en medicina felina, tenías la especialización en pequeños que sería perro y gato, hoy en día en las universidades y en los posgrados tenés la posibilidad de estudiar medicina felina" y reafirma que: "es una beta de la medicina veterinaria que no está explotada aún".